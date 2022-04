El Festival Internacional de Cine Independiente anunció su programación

La organización del festival presentó la programación de su edición número 11 que marca la vuelta a las salas con una programación destacada en Cosquín.

El formato será online y presencial: Festival Presencial: del 5 al 8 de Mayo y el Festival Online: del 5 al 8 de Mayo. Se podrá seguir desde la web del festival, las películas se proyectarán únicamente en el horario pautado en la grilla de programación. (Una sola vez por un tiempo no mayor a 12horas desde su programación) Los espectadores deberán registrarse de una manera simple en la web. www.ficic.com.ar

"El reencuentro en las salas, momento tan esperado por toda la comunidad, los cinéfilos, y por los realizadores que encuentran en FICIC y en Cosquín un espacio ideal para proyectar sus películas. Todo nuestro equipo está enfocado en los preparativos, una programación dedicada y proyecciones especiales. Estamos trabajando junto al municipio y articulando con los diferentes sectores de la ciudad para que el encuentro sea una verdadera celebración del cine. Nos vemos pronto en Cosquín" aseguró Carla Briasco y Eduardo Leyrado, directores y productores del FICIC.



A continuación se detallan las producciones que podrán verse en salas junto a una selección de películas a las que se accederá para ver online.



PELÍCULA DE APERTURA



El gran movimiento - Dir. Kiro Russo

Bolivia - Francia - Qatar - Suiza - ESTRENO PROVINCIAL



PELÍCULA DE CIERRE



Camuflaje - Dir. Jonathan Perel

Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

Programación oficial FICIC 11

COMPETENCIA OFICIAL INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES



Bloodsuckers - A Marxist Vampire Comedy - Dir. Julián Radlmaier - Alemania - ESTRENO NACIONAL

Danubio - Dir. Agustina Pérez Rial - Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

District terminal - Dir. Bardia Yadegari & Ehsan MIrhosseini - Irán - Alemania - ESTRENO NACIONAL

Estrella roja - Dir. Sofía Bordenave - Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

No hay regreso a casa - Dir. Yaela Gottlieb - Argentina - Perú - ESTRENO NACIONAL

Una escuela en Cerro Hueso - Dir. Betania Cappato - Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

Una películas de parejas - Dir. Natalia Cabral y Oriol Estrada - República Dominicana ESTRENO NACIONAL



Jurado:

Jara Yañez (Historiadora - Crítica de cine - España) - Tatiana Mazú (Directora - Argentina) - Tomás Guarnaccia (Crítico de cine - Argentina)



COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES



Así vendrá la noche - Dir. Ángel Santos Touza - España - ESTRENO NACIONAL

Caught in the rain - Dir. Elie Maissin & Mieriën Coppens - Bélgica - ESTRENO NACIONAL

Disorder - Dir. Mauro Andrizzi - Argentina - EEUU - ESTRENO NACIONAL

Double Helix - Sheng Ming Zhi Ge - Dir. QIU Sheng - China - ESTRENO NACIONAL

Fuego en el mar - Dir. Sebastían Zanzottera - Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

Heurtebise - Dir. Octavio Guerra y Elisa Torres - España - ESTRENO NACIONAL

Luto - Dir. Pablo Martin Weber - Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

Mikrophonie II - Dir. Philippe Hartmann y PHØNIX16 - Alemania - ESTRENO PROVINCIAL

Rabinos rabiosos - Dir. Martín Sappia Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

To pick a flower - Dir. Shireen Seno - Filipinas - ESTRENO PROVINCIAL

Un horizonte invisible - Dir. Mario Bocchicchio Argentina - ESTRENO PROVINCIAL



Jurado:

Dora Spollansky (Actriz - Argentina) - Juan Pablo Cinelli (Crítico de cine - Argentina) - Milagros Porta (Crítica de cine - Argentina)



COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOS DE ESCUELA



Atraviesa el círculo - Dir. Fernando Antúnez, Florencia Mara Greco y Andrés Grandi - FADU UBA - Bs. As. ESTRENO PROVINCIAL

Fernando Martín Peña: la proyección del mundo - Dir. Carlos Vallina, Juan Artero, Juan Barcellandi - UNLP - La Plata - ESTRENO PROVINCIAL

Fuera de campo - Dir. Wanda Davenport - Universidad de Buenos Aires - ESTRENO PROVINCIAL

Solsticio de verano Dir. Pablo Moschner - UNC - Córdoba - ESTRENO NACIONAL

Ob scena Dir. Paloma Orlandini Castro - UNSAM San Martín - Bs As. - ESTRENO PROVINCIAL

Puede una montaña recordar Dir. Delfina Carlota Vázquez - UNA - ESTRENO PROVINCIAL



Jurado

Ana Apontes (Productora Documentalista -Argentina) - Florencia Whebe (Directora) - Pablo Mazzolo (Director- Argentina)



RETROSPECTIVA Kiro Russo – (Bolivia)



Nacido en La Paz y formado en la FUC Buenos Aires, Kiro ha dirigido 3 cortos películas – ENTERPRISSE (2010), JUKU (2012), NUEVA VIDA (2015) - y un largometraje, VIEJO CALAVERA (2016).

Su ópera prima, VIEJO CALAVERA [Dark Skull], fue seleccionado en más de 80 festivales y ganó 23 premios, incluido el Mención Especial del Jurado en Locarno en 2016, el Gran Premio en Cartagena FF,

la Mención Especial en el FF San Sebastián, el Premio del Jurado en Valdivia FF, el Fipresci Premio en el FF de Río de Janeiro, el Gran Premio en Indie Lisboa. Rodada en La Paz en Bolivia en Super 16mm, EL GRAN MOVIMIENTO es de Kiro segundo largometraje



Películas que forman parte de la retrospectiva se proyectarán en su formato original.

Enterprisse (cortometraje)

Juku (cortometraje)

Nueva vida (cortometraje)

Viejo Calavera (largometraje)



RETROSPECTIVA Pablo Mazzolo (Argentina)



Cineasta, editor y docente nacido en Buenos Aires en 1976. Estudió Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (FADU). Trabaja exclusivamente con formatos fílmicos explorando las propiedades ópticas y químicas del medio, con especial atención a los paisajes humanos y naturales. Su obra ha abordado temas como la soberanía indígena, el espectro de la dictadura militar, la extinción y la catástrofe ambiental.



Películas que forman parte de la retrospectiva se proyectarán en su formato original.

Fábrica de Pizzas - 2010 - Super 8

El Quilpo Sueña Cataratas - 2013 - Super 8

Conjeturas - 2013 - Super 8

NN Arg. - 2014 - Super 8

FOTOOXIDACIÓN - 2013 - 16mm

Fish Point - 2015 - 16mm

Oaxaca Tohoku - 2012 - 35mm

Ceniza Verde - 2019 - 35mm



NUESTROS AUTORES

Árboles y pájaros - Dir. Gustavo Fontán - Argentina - ESTRENO NACIONAL

Plastic semiotic - Dir. Radu Jude - Rumania - ESTRENO PROVINCIAL

Sean Eternxs - Dir. Raúl Perrone - Argentina - ESTRENO PROVINCIAL



FILMOTECA EN VIVO - 35mm

Programación - Presentación en Vivo: Fernando Marín Peña y Roger Koza

Dzhamilya - Dir. Irina Poplavskaya Sergei Yutkevich - Unión Soviética - 1969

Tri topolya na Plyushchikhe - Tres álamos en Pliuschija - Dir. Tatyana Lioznova - Unión Soviética - 1967

Adiós a Matiora – Dir. Elem Klimov Unión Soviética (URSS) / 1983 / 126min / SAM13



PLANOS DE PROVINCIA

Paula - Dir. Florencia Wehbe - Argentina - ESTRENO PROVINCIAL

Todas las pistas fueron falsas - Dir. Alejandro Cozza - Argentina -



ACTIVIDADES ESPECIALES

CHARLAS – DEBATES Y REFLEXIONES

De esas no se habla. A propósito de Cine maldito de Fernando Martín Peña. Presentación del libro y conversación con el autor. - Fernando Martín Peña y Roger Koza

Asesorías Concursos Polo Audiovisual Córdoba El organismo realizará un encuentro de asesoría para todos los interesados en los concursos audiovisuales que están vigentes en toda la provincia.

Presentación Programa "Producción Audiovisual Sustentable" - Organizado por APAC Asociación Productores Audiovisuales de Córdoba.