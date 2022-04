El jueves habrá paro nacional de bancos

El jueves 28 de abril habrá paro bancario, tanto del sector privado y público, tras el “fracaso de la negociación salarial” con las cámaras empresarias del sector. Ezequiel Morcillo, secretario adjunto de la Asociación Bancaria de Córdoba, habló con Lalo Freyre en la Super Mañana de la Suquía.

“Se está cumpliendo el primer cuatrimestre de este año y no hemos conseguido llegar a un acuerdo paritario con las patronales. Es una actitud mezquina, ya que ellos se rigen por un índice que se llama REM (Relevamiento de expectativa de mercado) para proyectar su actividad comercial durante el año. Y ese estudio le da que tienen un piso de 54,9% a 65% de inflación para este año y nos han hecho una oferta del 45% en 8 tramos. Es egoísta por no reconocer el esfuerzo de los trabajadores y no se condice con la realidad“, indicó Morcillo.

“El paro es de toda la banca privada y pública. Será en todo el país y tampoco funcionará el clearing. El salario básico bancario, sin haber arreglado las paritarias, es de $136.000 inicial“, agregó.