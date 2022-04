Denuncian picadas de motos fuera de control en Carlos Paz

Vecinos del barrio Altos del Valle, ubicado en la zona oeste de Villa Carlos Paz, denunciaron que en las últimas semanas se han intensificado las picadas de motos protagonizadas por menores de edad. Los habitantes de la zona sostienen que representan un verdadero peligro para los niños que juegan en las calles y las personas mayores de edad.

Los hechos se suceden en horas de la noche y piden que haya más controles para evitar una tragedia.

Una vecina que prefirió mantener en reserva su identidad, manifestó a EL DIARIO: «El problema de las picadas viene desde hace años, puntualmente en las últimas manzanas del barrio y en la calle principal. La mayoría andan en motos grandes y son menores de edad, intentamos habar con los padres y nos respondieron que nosotros no sabemos convivir. Nos cansamos de llamar a la gente de Seguridad Urbana y a la Policía y no tenemos respuestas. Salís con el auto y pasan a toda velocidad, haciendo maniobras peligrosas y te pueden chocar o matar a alguien».

«La semana pasada, a plena luz del día y en frente del colegio primario, pasó un chico de 14 años con una nena de 12 años que iba sin casco. Pasaron frente al inspector y no lo frenó, me indigné y le dije: “no te das cuenta que son chicos”. Encima arman las motos en sus casas, no tienen papeles ni nada. Esta situación nos tiene preocupados a todos y necesitamos que alguien haga algo, son un grupo de seis o siete chicos de 13, 14, y 15 años»; agregó.