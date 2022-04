Francisco y el sueño de cantar con Abel Pintos

Francisco Barrionuevo es un niño de siete años, oriundo en Cosquín. Nació por cesárea a las 28 semanas de gestación, fue diagnosticado con hidrocefalia, epilepsia, hipertiroidismo y displasia broncopulmonar, lo que hizo que su familia tomara la determinación de mudarse a la ciudad de Córdoba para darle un mejor tratamiento.

A los tres meses de vida, debió ser sometido a una intervención quirúrgica y le colocaron una válvula que mensualmente debe controlarse en el Hospital de Niños.

En su corta vida, Francisco ya pasó por más de 15 cirugías y en este momento se encuentra internado después de haber sufrido una descompensación. Pasa los días en una sala acompañado por su madre y una guitarra y tiene el sueño de cantar junto a Abel Pintos.

Solange es su mamá y expresó a EL DIARIO: «Panchito está internado en el Hospital de niños desde el miércoles pasado. Hizo algunas convulsiones y se lo está regulando. Tiene mucha cefalea y tenemos que esperar que se estabilice. A él le encanta el folclore. canta mucho y es un fanático de Abel Pintos. Tiene una guitarra que le hicimos para que él se entretenga y nos encantaría que tenga la posibilidad de conocerlo. Sería una alegría muy grande para él».

«Nosotros tenemos obra social, pero a veces los gastos nos exceden un poco. La situación no es fácil, pero preferimos no pedir. Me gustaría resaltar que los médicos son excelentes, pero se necesita mucha ayuda para atender a los chicos internados y a las familias»; completó la mujer.