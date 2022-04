Carlos Paz: Crudos testimonios contra el ginecólogo acusado de abuso

Tras la denuncia realiza por T.G, de 18 años, se sumaron nuevos testimonios contra el ginecólogo Gabriel Sánchez, acusado de abuso sexual en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

Se radicaron dos nuevas presentaciones judiciales y piden que todas aquellas vecinas que atravesaron situaciones similares salgan a denunciarlo.

La idea principal es trabajar entre todas en la contención y ayudarlas a salir adelante. Creen que Sánchez tiene un patrón que se repite, ya que todas las jóvenes que aseguran haber sido abusadas por él, tienen entre 18 y 25 años, son de contextura pequeña y en su mayoría transcurrían su primer embarazo.

El Diario tuvo la posibilidad de dialogar con dos jóvenes que viven en el barrio La Cuesta, quienes brindaron su testimonio.

«En el 2017, estaba embarazada de 38 semanas con una cesárea programada por el doctor Sánchez. Yo solo asistí a dos consultas con él, porque tenía una médica de cabecera. En ese lugar no tenían la tecnología para una cesárea y por eso debí ir al hospital. Cuando entré, él empezó a mirar mi ficha y dijo 'no la conozco a la culiada esa', en referencia a mi médica. Entra una secretaria y le pregunta si una chica que estaba afuera se podía atender sin turno y él respondió con una barbaridad. 'La culiada se hace llenar la c... de leche y quiere que yo la atienda ahora'. No podía creer lo que decía. Me dice: 'acostate y me levantó las dos prendas sin decirme nada y me tocó. Mientras lo hacía, repitió varias veces: 'lindas gomas, pero sin leche'. En el segundo turno, tenía que ir sí o sí por la cesárea y volví a pasar una situación similar y también durante la cesárea. Nunca mas lo ví, pero salió esto de la denuncia y sentí que debía contar lo que viví»; dijo la joven.

«Queremos hacer el llamado a que se animen a denunciarlo. Yo no me animaba y con una amiga que pasó por lo mismo, lo denunciamos juntas»; añadió.

A su historia, se sumó el testimonio de otra joven. «Fui en el 2018 con un embarazo de cinco meses. Yo me atendía en una clínica privada, pero necesitaba que me llenen una ficha del Anses. Yo estaba afuera del consultorio y sentía que le decía barbaridades a la secretaria. Entró al consultorio, me pide que me acueste para medirme la panza, me saca la remera sin decirme nada y me dice 'ponete crema, que con esas estrías y hecha un cerdo tu novio no te va querer más'. Me toca los pechos y hacía expresiones muy desagradables, yo en un momento pensé que no era normal. Queremos que las chicas sepan que no es normal, yo lo hablé con mi ginecólogo de cabecera y me dijo está mal, nadie te puede tocar sin pedirte permiso. Nos dimos cuenta que muchas chicas, por ser jovencitas y mamás primerizas, no sabían identificar lo que estaba mal o no en la consulta del ginecólogo. Se comunicaron conmigo unas seis chicas que pasaron por lo mismo»; expresó una de las denunciantes.

«No es fácil, pasaron algunos años y es duro volver a revivir eso. Sabemos de mujeres que fueron atendidas hace 20 años y pasaron por lo mismo. Nos contaron relatos muy similares y fuertes en las redes»; concluyó.