Con 18 años estuvo en Malvinas y fue prisionero de guerra

Villa Carlos Paz. Lorenzo Almundo Gigena actualmente tiene 58 años y con tan solo 18 fue enviado a la Guerra de Malvinas. Tras casi dos meses de combate fue prisionero de guerra de los ingleses y hoy cuenta cómo vivió ese momento que lo marcó en su vida y las secuelas que le quedaron. Quiere volver a las islas para poder cerrar su historia.



Lorenzo contó a EL DIARIO que "tenía 18 años cuando entré al servicio militar obligatorio, estaba en el grupo de artillería, aprendí a lanzarme en paracaídas y había hecho el curso de artillería para armar y desarmar el cañón. Nos hacían practicar en tierra, moverlo, armarlo y desarmarlo, en posiciones especializadas".



"Llegué a Malvinas el 23 de abril y me fui el 14 de junio. Estuve 5 días prisionero en un barco inglés, llegamos a Argentina el 20 de junio más o menos, después vinimos a Puerto Madryn", sigue relatando el veterano de guerra. "El pueblo nos recibió bien, la gente quiere a sus veteranos. Fuimos a Campo de Mayo, donde estuvimos unos 15 días y después volvimos a Córdoba".



"Es importante que la sociedad sepa, que en el momento en que estuvimos en el barco inglés nos trataron bien, nos dieron de comer en una mesa, un baño caliente. Había unos 4.000 prisioneros, nos controlaban, pero éramos manejados por nuestros propios jefes. De estar muchos días, desde el 23 de abril al 14 de junio durmiendo en un pozo con una tabla en el piso, pasamos a estar bien, con calefacción y secos", aclara Lorenzo.



Heridas de guerra



"Tengo el 45% de los oídos reventados por una bomba expansiva que el cañón tiró cuando iba a buscar una munición, los últimos días no se durmió, en medio del barro se nos enterraba el cañón. Veinticinco años después me crucé a un compañero que me dijo 'Gigenita, ¿cómo te quedaron los oídos?, ¿te acordás cuando te salía sangre?'. Yo sabía que me había quedado sordo, pero no que tenía sangre en los oídos, 25 años después me lo cuentan. Después hubo abandono de los veteranos, yo trabajaba haciendo changas, herrería, que es lo sabía hacer entre otras cosas. Un día me lastimo, voy al traumatólogo y me sacan una esquirla de metal en el año 2000 que yo no sabía que tenía. Otra secuela fue el frio que sufrí, a los 35 años me di cuenta que tenía problemas en los huesos y me agarró artrosis".



Volver para cerrar la historia



"Me gustaría volver para cerrar esta película, falta el final, volver y saber dónde estuvo ese pibe de 18 años. Todos lo que fuimos parte, estuvimos a la altura de lo que teníamos que hacer, luchar por nuestra tierra y nuestra patria. El pueblo siempre nos reconoció, la clase política nos hizo quedar en segundo lugar y para nosotros primero estaba la patria", finaliza su relato Lorenzo.