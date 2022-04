Denuncian maltrato y abandono de persona en un clínica de Carlos Paz

Los familiares de una mujer de 84 años que sufrió un accidente doméstico y se encuentra internada desde la semana pasada, se concentraron esta tarde frente al Sanatorio Privado Punilla de Villa Carlos Paz y denunciaron falta de atención y abandono de persona. Sostienen que la mujer se encontraba atada, a punto de caerse de una cama y que nadie sabe brindarles información sobre su estado de salud.

No se trata de la primera denuncia de este tipo que recae sobre la clínica privada y trascendió que la paciente se encuentra con una fractura de clavícula y lesiones en la costilla y su mano.

La familia sostuvo que no recibieron un parte médico de su estado, qué desconocen los estudios que se hicieron y que el PAMI no apura las gestiones para trasladarla a otro establecimiento privado.

«El día jueves, mi abuela se cayó en mi casa y se golpeó con el piso. Vino la ambulancia de la Mutual de Taxis, la trasladaron acá y recién a las tres horas nos pasaron un informe médico diciendo que se había fracturado la clavícula, que tenía fisuras en las costillas y la mano y un corte en la cabeza. Desde entonces, no nos llamó nadie más y no nos dieron un parte médico. La vimos el viernes pasado en una condición lamentable. Dicen que hay un solo médico y que no podían pasar el parte»; dijo su nieta, Evelyn.

«Tenemos fotos para que vean como está ella, mi abuela estaba bien el viernes y ahora está mal. La tienen re drogada y con mucha medicación, lo mismo con la mujer que está en su misma habitación. Hoy iniciamos los trámites para hacer el traslado y nos dijeron que no debíamos sacarla de acá hasta tener el pase de una clínica a la otra. Yo fui a verla y ella tenía ganas de ir al baño y me respondieron: ´dejala que haga ahí en la cama, yo después la baño´. No es justo lo que están haciendo, deben tratarla mejor y respetar sus derechos como paciente. Es un abandono de persona lo que hicieron, el otro día estaba atada»; añadió.

«No sabemos qué estudios le hicieron, ni cómo se encuentra. Las palabras se las llevan el viento, necesitamos un informe completo de su estado de salud. El médico nunca vino a hablar con nosotros, es una indignación total. No podemos sacarla, porque debemos esperar una autorización del auditor del PAMI y no responden. Son un desastre»; reconoció la mujer.