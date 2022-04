Se suman más testimonios de maltrato en la clínica de Carlos Paz

El 13 de enero del 2022, Daiana Galo fue internada en el Sanatorio Privado Punilla de Villa Carlos Paz para tener a su segundo hijo por cesárea. La joven de 29 años de edad, oriunda de Tanti, asegura que vivió un verdadero calvario, que recibió maltrato de parte del personal médico y que la dejaron abandonada durante los días que debieron aislarla por haber dado positivo de Covid.

Según relató, se prohibió el ingreso de todo familiar y no contaba con ayuda para cambiar a su bebé ni levantarse al baño.

Daiana contó a EL DIARO: «Me controlé todo el embarazo en la clínica y el último estudio, dio que debía ir a cesárea por la mala posición del bebé. Me piden el test rápido, yo había tenido Covid y estaba de alta, pero volvió a darme positivo. Me hicieron esperar afuera al rayo del sol durante más de una hora y cuando me hicieron pasar, a mi marido lo dejaron afuera. Fui a cesárea sola y me dejaron aislada, le dijeron que no podía vernos hasta que tuviera el alta. Me largué a llorar y me dicen: ´no llores que no vas a lograr nada´. Después de la cesárea, pedí que le avisen a mi marido y no le dijeron nada durante tres horas. Él preguntaba y le decían que no le podían dar información».

«En la pieza me dejaron sola y me cerraron la puerta, me dejaron con un timbre que no funcionaba y desde las dos hasta las ocho de la noche no vino nadie a verme. Tampoco me ayudaron a cambiar al bebé y cuando llegaron y pedí que me ayudaran, me dijeron que era la primera y última vez que lo hacían. A la noche, como pude, me levanté para ir al baño y cambiar al bebé, pero no me pude bañar en esos dos días. Pedí un calmante al otro día, me lo trajeron y me dijeron que no tenían agua y que aguantara hasta el mediodía para tomarlo. Cuando traían la comida, tampoco me daban agua. Mi marido me dejó agua en la mesa de entrada y tampoco me la llevaron»; denunció la joven.

«Cuando mi marido llamó al ginecólogo, éste le respondió que el teléfono era para trabajar y no lo molestara. Al frente de mi habitación, había un abuelo que gritaba, lloraba y pedía agua. Él les decía a las enfermeras que lo iban a matar y ellas le decían: ´vos nos vas a matar, viejo de mierda´ y se iban»; completó.