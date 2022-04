Así fue la vuelta a clases en la única escuela de la Antártida

Quince chicos de entre 3 y 16 años reanudaron las clases en la única escuela de la Antártida. Se trata del colegio Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que se encuentra ubicado en la Base Esperanza y está a cargo del docente correntino Denis Barrios y su esposa Soledad Ataola.

La base está ubicada en Punta Foca de la Bahía Esperanza, en la península Trinidad, a unos 1.100 kilómetros de Ushuaia y a cerca de 3.200 de Buenos Aires. La temperatura media en la zona es de 5 grados bajo cero, con mínimas históricas de hasta 30 grados bajo cero.

El colegio tiene 25 años de historia y forma parte del sistema educativo de la Provincia de Tierra del Fuego.

Con gran emoción, el matrimonio de docentes (radicados hace años en Río Grande) contaron que ganaron un concurso provincial en 2021 y este año encararán el desafío de educar a niños de diferentes edades y orígenes (un grupo heterogéneo donde también se sumarán sus tres hijos).

Durante una entrevista con el diario El Litoral, Soledad manifestó: «Cuando me recibí de maestra, en Jujuy, no estaba enterada de la existencia de esta escuela. Después me vine a Río Grande y conocí a mi marido y un día estábamos juntos mirando televisión cuando vimos una entrevista a docentes antárticos; nos miramos a los ojos y decidimos averiguar cómo anotarnos».

«Hubo años que no llegábamos a anotarnos y años en los que yo estaba embarazada, pero como el límite de edad es 48 y Denis tiene 46, sabíamos que tenía que ser ahora sí o sí. Nos inscribimos en el segundo llamado junto a otras nueve parejas de docentes y pensamos que, por puntaje, no íbamos a quedar, pero nos pidieron a todos que presentemos proyectos y quedó el nuestro»; finalizó.