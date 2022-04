Uatre apoya a los gremios que estan en lucha

En la Escuela Sindical Lorenzo Mariano Miguel de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), se celebró ayer el Plenario Nacional de Secretarios Generales del Frente Sindical para el Modelo Nacional. En un encuentro que tuvo como anfitrión al Secretario General de la UATRE, José Voytenco y como principales referentes a Pablo Moyano Secretario General Adjunto de Camioneros, Omar Plaini, Secretario General de Canillitas, Sergio Sasia, Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y Cristian Jerónimo del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA). Más de 60 secretarios generales, representando a gremios de todo el país, dialogaron sobre las dificultades de la coalición del gobierno y de la Conferencia General del Trabajo y manifestaron su apoyo incondicional a la gestión del líder de la UATRE.

En la apertura del plenario, José Voytenco, dio la bienvenida a los presentes a la casa de los trabajadores rurales y explicó la particular situación que atraviesa UATRE desde el punto de vista institucional, por un enfrentamiento con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que no convalida el Congreso Nacional de octubre 2021, y no extiende la certificación de autoridades, lo que genera serias dificultades en la vida institucional del gremio. También agradeció a todos los compañeros reunidos por el acompañamiento para destrabar la situación, que sólo se logró a través de la Justicia y felicitó al Frente Sindical por impulsar un espacio para el fortalecimiento del movimiento obrero argentino.

En el plenario, abordaron temas como inflación, acuerdo con el FMI y su impacto en la clase trabajadora, además de buscar darle una nueva impronta a la CGT para dar visibilidad a las distintas problemáticas que atraviesan los gremios. Además, ratificaron el apoyo al compañero Voytenco y el Secretariado Nacional de UATRE y para que los gobiernos no se entrometan en la vida de las organizaciones libres del pueblo que son los sindicatos.