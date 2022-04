Los jóvenes que socorrieron al abuelo, la historia viral de Carlos Paz

Ayer se viralizó la historia de un grupo alumnos del colegio IESS de Carlos Paz, quienes emocionaron a todos al ayudar a un jubilado que sufrió un accidente y quedó tendido en una calle de la ciudad. El gesto conmovió a cientos de vecinos que los felicitaron en las redes sociales y celebraron esta buena acción de los jóvenes.

El jubilado estaba caminando por la calle Solís cuando perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Un grupo de estudiantes se percató del hecho y rápidamente se acercó para ayudarlo a levantarse y acompañarlo hasta la guardia del Sanatorio Punilla.

EL DIARIO tuvo la posibilidad de dialogar con Valentín Bianchini, Bruno Rodríguez, Emiliano Staneska, Mía Moreta, Jeremías Fiolone y Marianela García, quienes tienen 13 años y asisten a Segundo Año del turno mañana.

Valentín contó: «Salimos del colegio y siempre nos vamos en grupo. Vimos que venía caminando el hombre con dos bastones y una bolsita, parecía que salía de la clínica. Parece que se mareó y no alcanzó a poner las manos, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Capaz no tendríamos que haberlo levantado, porque no sabíamos la gravedad del golpe, pero fue todo para ayudar. Él no dijo nada y se levantó. Lo dejamos y nos dijo: ´gracias, vayan chicos´. En nuestras casas nos felicitaron y en el colegio, esta mañana, la directora mencionó la nota de El Diario y nos felicitó».

Mía es otra de las jóvenes que protagonizó la acción solidaria y manifestó: «Yo fui hasta el ingreso de la clínica y pedí ayuda, nos dijeron que diéramos la vuelta porque no lo podían atender ahí y que fuéramos a la guardia. Había más personas en el lugar, capaz que no se acercaron porque vieron que ya estábamos nosotros. Igual, creo que la clínica tendría que haber hecho más. Nos hicieron dar toda la vuelta con el abuelo. ¿Qué pasaba si él se desmayaba otra vez o se doblaba el tobillo?».

Finalmente, Bruno agregó: «Yo lo agarré con el brazo y lo intenté levantar. Era de contextura grande, así que lo levantamos entre tres y esperamos que estuviera bien y pueda agarrar el bastón para acompañarlo. En estos casos, cualquiera debe ayudar. Llegás a una edad donde tenés que andar acompañado para que no pasen estas cosas».