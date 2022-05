Covid-19: Vizzotti prevé que los casos van a aumentar en invierno

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo ayer que los casos positivos de coronavirus "van a aumentar en otoño-invierno", mientras que aseguró que los esfuerzos de las autoridades se concentran en que esa situación "no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos".

Así lo indicó la ministra en la localidad salteña de Animaná, donde participó de una actividad por la Semana de Vacunación de las Américas. “Lo que buscamos no es que no haya casos. Sabemos que van a aumentar en otoño - invierno, lo que tenemos que lograr es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos”, explicó la funcionaria.

Vizzotti estuvo junto al ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de Animaná, mientras que en la jornada también visitó la localidad de Cafayate.

La ministra sostuvo que la Argentina tiene un plan de contingencia con respecto a la pandemia que "es distinto al del principio" porque las vacunas están disponibles y una parte de la población ya tubo el virus más de una vez.

Al ser consultada en rueda de prensa sobre el momento en el que se podrá considerar el fin de la pandemia, Vizzotti advirtió que el virus no va a desaparecer de un momento a otro sino que se va a sumar a otros de circulación habitual.

“No debemos pensar que ya pasó. Debemos seguir vacunándonos. Hay que esperar que pase el frío y, cuanto más nos vacunemos, menos contagios vamos a tener”, expresó en declaraciones citadas por el sitio del diario El Tribuno.

En cuanto a la utilización del barbijo, recordó que cada jurisdicción debe decidir si mantiene el uso obligatorio en ciertos espacios. No obstante, marcó que sigue siendo importante el empleo de tapabocas en espacios cerrados: "Sigue siendo una herramienta importante", enfatizó.

El último informe de la cartera sanitaria sobre el coronavirus, emitido el domingo último, señalaba que en la semana precedente se habían producido 11.307 contagios, un 25 por ciento más que la semana anterior, además de 198 decesos por la pandemia.

En el primer reporte semanal, el del 24 de abril pasado, en el que se cambió la modalidad de los reportes que hasta esa fecha eran diarios, se habían notificado 8.387 contagios y 146 fallecidos.

Con los últimos datos, ascendía a 9.072.230 la cantidad de infectados de Covid-19 y a 128.542 los fallecidos desde el inicio del brote en la Argentina, en marzo de 2020.