El próximo sábado 28 de mayo, a partir de las 19, el grupo femenino de baile cordobés Pasos Libres deleitará al público con la obra “Riojanas” en el jardín del Museo Rural de la Posta de Sinsacate, localidad del centro-norte de Córdoba. La propuesta está basada en el libro homónimo del historiador Víctor Robledo y destacará las figuras de Dolores Fernández, Severa Villafañe, Victoria Romero, Juana Inés Vélez Sársfield y de Trinidad Castillo.

Musicalizada con piezas originales del compositor Pablo Chihade, la obra reivindicará a mujeres que fueron protagonistas en la historia de las luchas federales de La Rioja. De entrada libre y gratuita, cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación, de la Municipalidad de Sinsacate y de diferentes empresas.

Para conocer cómo surgió la idea de esta puesta en escena más que interesante, y que se basó en los textos que conforman el libro “Riojanas” del historiador Víctor Robledo, Medios El Independiente entrevistó a su directora, Pamela Cantarelli.

En la oportunidad, la profesora de danza comentó: “Con Pasos Libres realizamos presentaciones escénicas de raíz folklórica y con un estilo particular. La obra surgió a partir de una conversación que tuve el año pasado con Carlos Ferreyra Bertone, director del ‘Museo Jesuítico Nacional’ de Jesús María y de la Posta de Sinsacate y docente en La Rioja. El me habló del libro de Víctor Robledo, que leí y me pareció muy interesante, ahí tuve la idea de reflejar la forma en que acompañaron las mujeres a los caudillos en las luchas federales, también cómo sufrieron los embates después de asesinados sus esposos. El propósito es rescatar su fortaleza en esas grandes misiones”.

Según relató, Cantarelli habló con las integrantes del grupo de baile y les propuso interpretar la obra, quienes accedieron sin dudarlo. En “Riojanas” las bailarinas de Pasos Libres personificarán a Dolores Fernández, esposa de Facundo Quiroga; a Severa Villafañe, quien habría enamorado al caudillo; a Victoria Romero, militar y compañera de Angel Vicente “Chacho” Peñaloza; a Juana Inés Vélez Sársfield, esposa del secretario de Quiroga, José Santos Ortíz y a Trinidad Castillo, esposa del caudillo Felipe Varela.