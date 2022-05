Crearon la primera feria de talles grandes de Córdoba

Cuatro amigas se cansaron de recorrer tiendas sin encontrar talles grandes ni lugares acondicionados, por lo que decidieron crear la primera feria de talles grandes de Córdoba. Se realizará el próximo domingo 15 de mayo de 14 a 20 horas en Studio Theater, ubicado en Rosario de Santa Fe 266 y contará con entrada libre y gratuita.

«Es la primera feria, con su segunda edición. Somos la única exclusiva de talles grandes y la idea es ir ampliando y tener más espacios. Tenemos mucha gente que quiere participar y funciona como cualquier feria, se presentan los interesados y hacemos una selección en base a los requisitos que deben cumplir. Por ejemplo, tienen que tener talles del 46 al 60 como mínimo y no pueden tener talles más chicos. Esto nace de una necesidad que vivimos las cuatro organizadoras, dos tenemos el problema de que nunca conseguimos talles y las otras dos, veían en las ferias que nadie instalaba puestos de talles grandes»; destacó María Lucía, una de las impulsoras de la feria.

«También ocurría que los espacios no eran amigables para gente gorda. Capaz ibas a una feria no necesariamente a comprar ropa, pero querías ir a un emprendimiento de accesorios y te encontrabas con que no podías entrar. Nosotras decidimos poner en este emprendimiento con menos puestos, para que se pueda circular mejor y las condiciones estén dadas para todas las personas»; dijo.

«Existe una Ley de Talles, pero no se cumple. Los talles que se venden están basados en modelos europeos que nada tienen que ver nuestro cuerpo. El problema va seguir existiendo si no se exige una nueva tabla de talles»; recalcó a EL DIARIO.

Consultada sobre el éxito de la primera edición de la feria, María Lucía comentó: «Tuvimos buena repercusión y gente esperando afuera. Esta vez, vamos a poner un control por la capacidad».