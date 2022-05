Denuncia que una inspectora municipal la golpeó y la atacó con un palo

Una salvaje agresión se registró ayer a la tarde en una vivienda ubicada en la comuna de Estancia Vieja, donde una mujer resultó gravemente herida luego de haber sido atacada a golpes por su cuñada, quien se desempeñaría como inspectora municipal de Villa Carlos Paz.

Laura Barrera sostuvo que hace un tiempo mantenía diferencias con la hermana de su pareja, con quien tiene dos hijos y a quien conoció hace más de diez años. La mujer vive en el barrio Las Malvinas, dijo que nunca creyó que la situación pudiese alcanzar la violencia física y radicó una denuncia en la unidad judicial.

Laura expresó en diálogo con EL DIARIO: «Yo fui a buscar a mi pareja, con la cual estoy hace 12 años y tengo dos hijos. Habíamos tenido una diferencia de pareja y había ido a buscarlo cuando salió esta mujer y empezó a empujarme y decirme que me vaya. Él salió y nos separó, me dijo que lo esperaba en la vereda, que buscaba las llaves y nos íbamos». «Fue en ese momento en que se me acercó esta mujer y yo saqué el teléfono para grabarla, me empieza a pegar, me tiró al piso y me golpeaba con un palo. Apareció mi pareja y logró sacármela de encima»; relató.

«Yo alguna vez tuve problemas con la madre de él, porque ellos se meten en la relación. Nosotros tenemos dos hijos en común y esa mujer me hizo una restricción para que no pueda acercarme. Ella está en otro país ahora y nosotros siempre estamos en la casa. Mi cuñada alguna vez le dijo a mi pareja que me iba a pegar»; reconoció.

En otro fragmento de la entrevista, la mujer aseguró: «Me fui a mi casa con una crisis de nervios, llamé a la Policía y me llevaron al médico para que me revisaran. Me hicieron placas en la rodilla y la cabeza y me tomaron la denuncia en la unidad judicial».