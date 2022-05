El amor sin límites, la emotiva historia de una familia de Carlos Paz

Carolina Velázquez vive en el sur de Carlos Paz y es madre soltera de cuatro hijos, tres de ellos nacieron con algún tipo de discapacidad y a diario luchan contra los prejuicios para construir un futuro. En el Día Internacional de las Familias, EL DIARIO y una historia de esfuerzo, compañerismo y mucho amor.

Hace diez años, dejaron su hogar en la Provincia de Santa Fe y se instalaron en el barrio Sol y Río.

Nicolás tiene 23 años y fue diagnosticado con parálisis cerebral, Joaquín cumplió 18 años y padece un leve retraso mental y dislexia, luego le sigue Pedro (14) y finalmente, Mateo, que tiene síndrome de down.

Carolina fue estudiante de comunicación social, le quedaron seis materias para terminar la carrera y luego estudió para maestra jardinera, lo que le sirvió mucho para encarar la crianza de sus amados hijos.

«Es cuestión de adaptarse, nosotros somos de Santa Fe y yo trabajé muchos años allá en Caritas. Recuerdo que el padrino de los dos más chicos, un día me dijo: ´Dios no da carga al que no lo pueda soportar´. Muchas veces se complica, nosotros no tenemos movilidad y yo soy mamá full-time. Joaquín se maneja solo, va al centro que el colegio Mariette Lydis tiene en el barrio Colinas; Pedro que no tiene problemas y estudia en el IPEM 316 y yo lo acompaño todos los días en la moto. Después vuelvo y llevo a Mateo al Mariette Lydis en el Centro Viejo. Voy y vuelvo con ellos en colectivo para sus actividades escolares. Joaquín también va al Estadio Arena, donde hace futbol»; reconoció.

«Estoy tan adaptada a ellos que el tiempo se me pasa volando. Vamos al balneario, algunas veces vamos al centro y mi vida son ellos. Cuando tengo que hacer trámites en Córdoba por la obra social es como una distracción»; relató Carolina.

«Muchas veces, cuando vamos por el centro y los ven a ellos tres, dicen ´pobre mujer´. Lo mismo me pasa cuando digo que soy madre soltera, algunos piensan que es un castigo para mí, pero mi familia es una bendición. Tienen tres patologías distintas, ninguno es igual. Mateo es el más dulce y tierno, Joaquín es el más compañero y Nicolás es una ternura, está siempre protegiendo a sus hermanos. Los cuatro están educados de la misma forma, nunca hice diferencia»; agregó.

Su hijo Pedro es quien más la ayuda a cuidar a sus hermanos y sueña con convertirse en profesor de educación física. «Él tiene sus amigos, pero esta más con los amigos de Joaquín. Les hace choripanes y los cuida. Una profesora me contó que es el mejor amigo de un chico que tiene problemas para caminar y que en primer año había un chico con problemas de audición y él le hacía todo. Me pone contenta que tengan perspectiva de futuro, que quieran salir adelante»; concluyó.