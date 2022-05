Vicuña recordó a su hija Blanca en el día que hubiese cumplido 16 años

Benjamín Vicuña está viviendo un gran momento profesional con " El primero de nosotros" y en el amor con su novia Eli Sulichin, pero algo que lo marcará para siempre será su hija Blanca, que falleció trágicamente en el 2012 a sus seis años. En todos los aniversarios de fechas importantes, el actor suele compartir palabras conmovedoras para recordar a la primera hija que tuvo con Pampita, y este domingo, llegó el día en que la niña hubiera cumplido 16 años.

Durante la mañana, Vicuña publicó un video casero de Blanca jugando en la playa con su hermano menor Bautista, junto a un emotivo texto que movilizó a todos en las redes.

"Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana", fueron las primeras palabras del protagonista de la novela de Telefe, para homenajear a su hija.

"Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete", continúa.

Luego, el chileno agregó que suele pensar en la vida que tendría junto a Blanca el día de hoy: "No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15".

"Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre. En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte. Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris", expresó después el chileno, quién ya había mencionado en "PH Podemos hablar" que imagina su reencuentro con la menor en una playa durante el atardecer.

"Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza. Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile", concluye el texto en el que el actor abrió su corazon en memoria a su hija.