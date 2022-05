El milagro de Tanti, Marcelo sueña con recuperar su vida

Hoy se cumplen dos años de la brutal golpiza que sufrió el joven Marcelo Soria en la ciudad de Tanti. Aún sigue en rehabilitación para recuperarse de las secuelas que tiene y todavía no puede hablar ni comer por sus propios medios.

El 16 de mayo del 2020, en plena pandemia, Soria fue víctima de una misteriosa agresión que nunca fue esclarecida. Quedó severamente golpeado y fue abandonado a la vera de la Ruta 28.

«Al pensar del misterio, seguimos SIN JUSTICIA y SIN RESPUESTAS por el terrible hecho. Marcelo va superándose más cada día, su evolución es buena y todavía tiene secuelas. Él no se rinde, sabe que todo lleva su tiempo y lo está logrando con el apoyo del equipo médico y el tratamiento. Marce se comunica a través de señas por su traqueotomía, o sea que no habla ni come por vía oral. Sigue trabajando duro para recuperar la masa muscular y corporal y está acompañado por su abuela y su familia»; dijo su tía Fátima.

«Más allá de todo, estamos sumamente agradecidos con el intendente de Tanti, la trabajadora social y la directora del centro salud de Tanti y la doctora Sonia Nieva por su atención y acompañamiento. Marcelo tuvo la oportunidad de entrar al centro de rehabilitación Rita Bianchi y sigue adelante. Gracias a todos los amigos, familiares y conocidos que nos alientan siempre»; agregó.

«Sólo queremos justicia. Hoy nos tocó a nosotros, pero mañana podría ser un familiar tuyo. No naturalicemos la violencia»; concluyó.