El concejal Ribetti amenazó con demandar a un vecinalista que lo criticó

El dirigente vecinalista Juan Carlos Anselma denunció que el concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) le envió una carta documento y amenazó con iniciarle acciones legales por haber cuestionado su labor pública. El actual presidente del centro vecinal de Santa Rita sostuvo que el edil representa «lo peor de la política» y que se trató de una «amenaza».

«Me dice que me va a hacer acciones penales y económicas, no sé, a lo mejor quiere quedarse con lo único que tengo: mi casa. Como él vive en Tanti, le hará falta una casa acá. Está enojado porque dice que yo lo acusé de ser un concejal trucho. Yo pienso que alguien que llega con mentiras y luego no cumple con lo prometido en una campaña política y se presta para todo lo que va en contra del pueblo, es un trucho. Lo reafirmo y lo vuelvo a decir, es un concejal que no debería estar en esa banca, llegaron con otro aire, con otro programa de tareas y con la idea de cambiar a la política, y resulta que son lo peor de lo peor»; denunció Anselma en diálogo con Carlos Paz al Día.

«Este geronte que está acá, que soy un hombre grande, le contesta a Ribetti y le dice que he sido premiado con tantos años y no lo acepto a él. Le doy el derecho a redimirse, porque en vez de gastar tres mil pesos en esta carta documento, que se pare en la puerta de una farmacia y ayude a una persona, a un jubilado que no tenga para pagar los remedios»; completó.