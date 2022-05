Se censaron más del 90% de los hogares carlospacenses

Más del 90% de los hogares de Villa Carlos Paz fueron censados este miércoles 18 de mayo en el marco del Censo Nacional 2022, que permitirá conocer el crecimiento demográfico que experimentó la ciudad y la cantidad de habitantes que tiene. Desde el 2010 no se actualizan los datos vinculados al crecimiento poblacional y esperan que haya una sorpresa.

El operativo fue calificado como exitoso, hubo una gran cantidad de personas que completaron el formulario de forma digital y eso permitió acelerar el trabajo de los censistas.

Según pudo conocer EL DIARIO, quedaron algunas viviendas que no fueron censadas porque los residentes no se encontraban, no escucharon el timbre o porque hubo problemas para identificar la vivienda. Mañana jueves y el próximo viernes continuará el trabajo en varios sectores de la ciudad y se recibieron alrededor de veinte llamados de personas que no fueron registradas.