Carlos Paz: Todos los días, saca una foto desde la ventana de su casa

Desde hace cuatro años, casi todos los días, un vecino de Carlos Paz captura la belleza de los paisajes de la ciudad desde la ventana de su departamento. Las imágenes fueron capturadas en diferentes estaciones, días, horarios, pero siempre desde el mismo lugar y constituyen un documento hermoso sobre el paso del tiempo y la espectacularidad de las sierras y el lago San Roque.

Cristian Rov contó a EL DIARIO: «Son fotos que saco con mi teléfono que no es de alta gama, pero me sirve para tomar fotos. Yo sé sacar fotos, entonces sé cuando bajarle la intensidad, el tema de la luz y todo eso. Vivo en el edificio Artemis Center Portobello y la ventana de mi habitación está en un punto donde veo todo el lago y hasta el puente José Manuel De la Sota y la Plaza Federal. hace cuatro años que vivo acá y comencé a sacar todos, siempre teniendo en cuenta la salida del sol y la luna».

«Vivo fascinado con la belleza de este paisaje y casi todos los días, saco una foto. Las suelo publicar en mis historias de Instagram. Me levanto entre las seis y las siete de la mañana y lo primero que hago es ver cómo está amaneciendo. Un amanecer nunca es igual a otro, me mudé acá de casualidad y al principio no me gusta, pero después me di cuenta la belleza de los paisajes y me enamoré»; completó el vecino.

Para seguir a Cristian y disfrutar sus hermosas fotografías, ingresar al Instagram: @qk.rov.