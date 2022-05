Es jubilada, cerró su merendero por la pandemia y hoy busca reabrirlo con ayuda

El merendero Corazón Salvo, funcionó por más de 13 años en el barrio Villa García de Tanti, en calle La Higuerita 230. Tras la pandemia cerró sus puertas. Rosa, una jubilada de 66 años era quien lo llevaba adelante y nunca perdió las esperanzas de abrir sus puertas nuevamente.

Hoy pide colaboración para poder brindar una merienda a los chicos de la zona. Previo a la pandemia llegaron a darle una copa de leche a más de 30 niños.

“Tuve el merendero y con la pandemia lo tuvimos que cerrar" aseguró. "Entonces dejé de dar la copa de leche a los niños de la zona. Quiero empezar de nuevo, yo soy de Tanti y de chica pase muchos momentos difíciles, hambre, frio, por eso quiero ayudar ahora. Acá hacíamos fiestas lindas para el día del niño, Navidad. Hace tres años vino una familia de Chaco y le conseguí muchos muebles ya que no tenían nada. No solo es el merendero, ayudó con ropa, juguetes, calzados y todo lo necesario. Muchos comercios y lugares que me ayudaban se cerraron, entonces necesito difundir para que la gente sepa y pueda colaborar. Necesito una ayuda grande, para poder darles una copa de leche como se merecen, el merendero funcionaba en mi hogar".

Rosa necesita, té, mate cocido, leche, productos de panadería, galletas, gaseosas, ropa, zapatillas de todos los talles, bazar para poder servir a los chicos. Para colaborar con rosa comunicarse al 3541-357364 Rosa