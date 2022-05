Wado de Pedro: "las instituciones deben tomar con responsabilidad la prevención del bullying"

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, afirmó que "todas las instituciones deben tomar con responsabilidad la prevención del bullying", y pidió "romper el silencio" a los chicos y chicas que son víctimas de hostigamiento reiterado, en el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, que se conmemora este lunes.

"Todas las instituciones deben tomar con responsabilidad la prevención del bullying y no ser indiferentes para que el miedo no lleve al silencio", señaló De Pedro esta mañana a través de su cuenta de Twitter y compartió un video del club de fútbol Atlético de Madrid para reflexionar sobre la problemática.

Además, De Pedro pidió "romper el silencio" a los chicos y chicas que son víctimas de bullying", al que calificó como "un problema que puede tener consecuencias graves".

"Algunos saben que viví experiencias con esta situación. Tuve la suerte de tener en el colegio compañeros que fueron muy empáticos, pero es cierto que esto no es un chiste, sino una problemática que genera consecuencias graves en la población escolar, los clubes y otros ámbitos", expresó el titular de Interior en un video publicado en sus redes y dedicado a los chicos y chicas en edad escolar.

De Pedro añadió que el bullying "es algo muy serio", y "por eso quiero darles este mensaje, porque tenemos que construir una sociedad mejor y tenemos que romper el silencio. Si sos alguien que está sufriendo acoso, tenés que hablar con tu papá, con tu mamá, porque es la única forma de que entre todos y todas podamos contribuir a ser una sociedad más justa y más empática".

En ese marco, el ministro pidió no subestimar "un problema que puede tener consecuencias graves". Y cerró con una publicación recordando su historia personal: "sé que es difícil. Yo lo viví. No son solo chistes. Que el silencio no gane".