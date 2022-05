Córdoba no agregará centros de vacunación ni de testeo

A pesar de que días atrás, la ministra de Salud de la nación, Carla Vizzotti, aseguró que el país está ingresando en una cuarta ola de contagios de coronavirus, Diego Cardozo discrepó con esa afirmación. Por el contrario, enfatizó que la mayor preocupación está centrada hoy en el elevado porcentaje de ocupación de camas por infecciones respiratorias.

Cabe recordar que Córdoba atravesó hasta ahora por tres olas de Coronavirus: en octubre de 2020, en junio de 2021 y en enero de 2022. “Yo soy bastante precavido en hacer mención de una cuarta ola. Para eso tenemos que considerar la incidencia en número de casos, internaciones y tasa de mortalidad. El número de casos que tenemos en Córdoba no nos muestra una cuarta ola”, enfatizó el ministro de Salud provincial.

No obstante eso, confirmó: “Venimos con una tasa de duplicación de casos elevada, sobretodo en la última semana, en la cual tuvimos 3000 casos activos pero cero casos de mortalidad. Por enero de 2022, en plena tercera ola de Omicrom, tuvimos más de 100 mil casos activos en una semana epidemiológica. O sea que el impacto sanitario hoy es completamente diferente. Ahora, la variante predominante es la Omicrom BA.2”.

Por otro lado, comentó que “antes de hablar de una cuarta ola o no, hay que centrarnos en las patologías respiratorias que está afectando a nuestros niños y niñas, cuyo principal germen en el 90% de los casos no es el Covid. Estamos teniendo una demanda muy alta en todo el país y no solo de Córdoba, con una ocupación de camas bastante elevada. Esto es propio del otoño-invierno. Lo que estamos viendo, es que los principales virus que están circulando ahora son primero el sincicial, luego el metapneurovirus, los adenovirus y la influenza. Por Covid, la ocupación de camas es menor al 1%”, detalló.

Cardozo opinó además sobre las filas que comenzaron a advertirse para testearse y confirmó que no se abrirán nuevos centros ni de testeos ni de vacunación. “Era sabido que a medida que los casos comenzaran a aumentar, la gente iba a demandar una mayor cantidad de testeos. Pero los criterios de vigilancia epidemiológica cambiaron. Si la persona con síntomas tiene el esquema de vacunación completo (dos dosis, un refuerzo y en está en plan colocarse el segundo refuerzo), no es necesario que se testee”, dijo.

“La prioridad de los centros de testeo son personas mayores de 50 años, embarazadas o puérperas o menores de esa edad pero con comorbilidades, que son más propensos a desarrollar un cuadro de gravedad. Nuestro objetivo es que no se siga manejando el Covid como una patología aparte a las demás afecciones respiratorias. Si la persona está vacunada y tiene su calendario completo, lo más probable es que curse la patología como una gripe común, con una evolución favorable”, explicó el funcionario.

También, recomendó a quienes detecten síntomas y no tengan factores de riesgo, se quede en su casa, “porque ya sea que tenga Covid u otro virus respiratorio, va a generar un impacto en su ámbito laboral o educativo”.

Por otro lado, recordó que cuando se abrieron vacunatorios masivos, Córdoba transitaba un momento crítico. “Fue principalmente en la segunda ola de coronavirus que fue terrible. Por eso nos organizamos para vacunar a mucha gente en un corto período de tiempo para evitar la tercera ola con la variante Delta”, contó.

La campaña fue muy exitosa, pero desde el Ministerio se detectó que la gente se empezó a inocular en esos centros sólo contra el Covid y dejó de lado las vacunas de calendario. Para dar un ejemplo, contó que antes del 2020, la BCG tenía una cobertura del 90-95% de la población, pero durante la pandemia bajo al 59%. “Por eso necesitamos que la gente vuelva a nuestros centros de salud, para no promover el rebrote de otras patologías como el sarampión”, enfatizó.