Rescató una perra abandonada en una casa de Carlos Paz

Una perra que se encontraba abandonada y atada en una casa de Carlos Paz fue rescatada por una familia y ahora tiene un nuevo hogar. La historia de un gesto de amor para imitar.

Julián Aldana tiene 50 años, es empleado municipal y vive en el centro de la ciudad. Hace algunos días, vio en las redes sociales una publicación donde denunciaban el maltrato y el abandono a una perra en el barrio Colinas.

Sin dudarlo, fue a buscarla, la rescató y la hizo parte de su familia. Bruna comparte ahora el techo con sus otras cuatro mascotas: Paka, El negro, La Tuqui y su gata La nena.

Julián contó a EL DIARIO: «Vi una publicación del escrache de una persona que tenía una perrita atada con cadena, en mal estado y a la intemperie. Me puse averiguar con gente de la zona y la mayoría me decían que esa gente que la tenía no la quería, la mujer había dicho varias veces que la iba a tirar o colgar. Me puse de acuerdo con a la dueña de la casa que alquila a esta gente y me puse en campaña para rescatarla».

«Fui anoche con una persona amiga y se las pedí, yo soy perrero con tenencia responsable, no voy a atener más de lo que puedo cuidar. Hoy le toca veterinaria para ver el tema de las vacunas y se adaptó muy bien. Bruna jugó hasta la madrugada con todos mis otros perros»; agregó.

Julián reconoce que es un amante de los animales y dijo: «Ojalá los pudiera cuidar a todos, hay tanta crueldad con los animales, mucha gente abandona a los animales. Espero que esta situación cambie, que la gente sea responsable. Yo aprendí de una persona hace mucho tiempo a salir con una bolsita de comida y siempre trato de dejarles alimentos y un poco de cariño y amor a los animales que están en situación de calle».