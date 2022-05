Lleva más de una semana encadenada en la cárcel de Villa María

Su marido lleva ocho años preso en el establecimiento penitenciario N° 5 de Villa María por venta de drogas y el 7 de abril fue trasladado al servicio penitenciario de Cruz del Eje.

Su mujer, Yesica Bruzzo, que vive en la localidad de Bell Ville, se encadenó en la puerta de la penitenciaría de Villa María asegurando que se están violando sus derechos y la de los familiares al ser trasladado más de 60 kilómetros.

"Mi marido esta cumpliendo una condena hace ocho años, soy de Bell Ville, me lo trasladaron el 7 de abril a Cruz del Eje sin motivos, fui hablar a todos lados sin tener respuestas, llevo seis días acá. Hoy me pusieron una valla, me quisieron traer para comer y tomar y no dejaron pasar a nadie. Estoy pidiendo por favor que me lo traigan, existe una ley que el familiar no puede estar más de 60 kilómetros. Nosotros en Cruz del Eje no podríamos ir a visitarlo, le quedan dos años de condena. La explicación que me dieron fue, que, porque mi marido no puede controlar los presos, se supone que para eso están los policías para tener el control".

"Hoy estoy en ayunas todavía, me hice pis encima por la valla que me pusieron. Me golpean la puerta y dicen cosas, obvio que no me pueden tocar. Nadie me habló y yo me voy a quedar acá hasta que lo atraigan. Tengo un papel firmado por los demás internos que están pidiendo que ,vuelva que fue sacado injustamente".