El IPET 382 de Altos del Valle cumplió diez años

En el acto realizo esta mañana en el barrio Altos del Valle con motivo de conmemorar la Revolución de Mayo, se entregó una placa al IPET 382, el primer y único establecimiento educativo técnico público de la ciudad.

La actual directora Elizabeth Pavón, quien recibió de la mano del intendente Daniel Gómez Gesteira la placa, brindó una entrevista expresando cómo fueron estos primeros diez años de trabajo y reconocimiento por parte de la comunidad de Carlos Paz.

“Tengo el orgullo de conformar el plantel docente desde le primer día que abrió la escuela, luego se inauguró formalmente en el mes de abril. Comunicando esta especialidad que solo existe en tres lugares de la provincia que son mantenimiento de inmuebles en zonas turísticas, está aquí en Calamuchita y Traslasierra. Es una especialidad única en todo el país para generar profesionales que puedan dar mano de obra genuina en nuestra provincia".

"Vamos por la sexta promoción y es un trabajo muy arduo que hace la institución, el trabajo de ser reconocidos. Fueron tiempos muy difíciles en un principio, se debía hacer mucho trabajo incorporarnos y que nos reconocieran y generar así la pertenencia. Hoy estamos mucho más avanzados. Al ser la única escuela técnica publica de Carlos Paz también tiene la especialidad en informática particular y profesional y salen capacitados para cualquier empresa y domicilio, además trabajamos con robótica. Nuestro objetivo es que no sean tomados como personas de oficio, si no profesionales técnicos en una especialidad muy especifica en mantenimiento e informática. La participación de la comunidad es muy activa y pretendemos devolver diariamente el apoyo que nos dan" aseveró.