A los 72 corrió la vuelta al lago y sueña con correr hasta los 100 años

Tiene 72 años y este domingo realizó su maratón 150 en los 42k de la vuelta al Lago San Roque. Roberto Oscar Prado es jubilado, oriundo de Río Cuarto y asegura que a sus 100 años va realizar Córdoba-Río Cuarto corriendo, algo que ya realizó años atrás, ya que corre desde los 17 años.

En dialogo con EL DIARIO Roberto conto: “empecé a los 17 años, con 10 kilómetros en Tucumán, fui corriendo hasta que realicé los primeros 42k en Buenos Aires. Competí en Catamarca, Tucumán, San Juan, Mar del Plata, Rosario, corrí todas las competencias, conocí el país corriendo y fui en el año 79 a Lima, Perú 42k. Siempre corrí solo, individual al igual que la vuelta al lago, entrenó una señora de La Calera que por primera vez va realizar los 42k con 56 años.

Para mí es una emoción total. Me veo un pibe a la par de los chicos que corren que ponen dos horas. Yo no hago ese tiempo, estoy en tres o cuatro, pero para mí es un tiempo hermoso. Hago 200 kilómetros por semana en entrenamiento y mi alimentación es común, no me prohíbo de nada, jamás necesite traumatólogos, pero si todos los años me hago el chequeo completo. Anímicamente me siento de 40 años.

Corrí Córdoba-Rio Cuarto en 26 horas sin parar, después realicé Rio Cuarto- Córdoba- Villa María-Rio Cuarto en 57 horas, 527 kilómetros. Hace ocho años me fui a San Juan corriendo dos días y medio, caminaba comía algo, tomaba agua y seguía, siempre fui a San Juan desde chico, entonces tenía esa propuesta y me fui. Mi idea, si Dios y la virgen me ayudan, es hacer Córdoba-Rio Cuarto cuando tenga 100 años, es mi objetivo final.

Hasta ahora creo que la que me va seguir es mi nieta de ocho años, ella quiere seguir el mismo ritmo. Es un vicio muy bonito, nos hace a vivir la vida, te lleva a una vida sana sin cigarrillo, borracheras, ni fiestas".