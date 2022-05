Anses ya comenzó pagar el refuerzo de ingresos a un grupo: ¿cuándo cobro?

País.- A partir de ayer, lunes 2 de mayo, Anses comenzó a pagar sus haberes de mayo. Junto con estos, el organismo paga a millones de beneficiarios el nuevo bono extra al que muchos denominaron "nuevo IFE".

Para millones de beneficiarios de Anses el bono no será de $18.000 en dos cuotas, cómo sí lo es para trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B, titulares de Monotributo Social y empleados de casas particulares, sino de $12.000, pero en un solo pago.

Anses paga este refuerzo de ingresos o bono extra a titulares de pensiones no contributivas, titulares de pensión para el adulto mayor, jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el doble de un salario mínimo, vital y móvil. Estas personas no deben inscribirse para acceder al nuevo IFE sino que los cobrarán automáticamente el día que corresponde e pago de sus haberes.

Mientras la inscripción a ese bono extra continúa abierta, Anses comienza a pagar a sus beneficiarios los haberes de mayo de acuerdo al siguiente cronograma que debió ser modificado por los feriados del mes.

Calendario de pago de Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de mayo

Pago a jubilados y pensionados que cobran hasta $36.676

DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo

DNI terminados en 7: martes 17 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 20 de mayo

Jubilaciones y pensiones superiores a $36.676

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de mayo

Fechas de pago de asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: martes 17 de mayo

Calendario de pago para titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo

Calendario de pago para titulares de Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: martes 10 de mayo

DNI terminados en 1: miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 2: jueves 12 de mayo

DNI terminados en 3: viernes 13 de mayo

DNI terminados en 4: lunes 16 de mayo

DNI terminados en 5: martes 17 de mayo

DNI terminados en 6: jueves 19 de mayo

DNI terminados en 7: viernes 20 de mayo

DNI terminados en 8: lunes 23 de mayo

DNI terminados en 9: martes 24 de mayo

Fechas de pago de la Prestación por desempleo