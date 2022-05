Carlos Paz: las afecciones respiratorias vuelven a subir tras la cuarentena

Tras la llegada de los fríos y en una semana donde se pronostican temperaturas bajo cero récord, se registró un aumento en las consultas por afecciones respiratorias en el Hospital Sayago, más allá de que aseguran que la situación no es crítica, se han internado y derivado a algunos niños.

La Doctora Garrido jefa de Pediatría del Hospital Sayago manifestó a EL DIARIO: “En este momento tenemos un menor internado con una neumonía. Hemos tenido casos de bronquiolitis, asma, pero no es un momento de alerta con respecto a los años anteriores, no es una situación de alarma. Realmente ha aumentado mucho la demanda, pero es algo esperado para la época. Lo que ocurre es que en dos años de pandemia las infecciones respiratorias fueron menos ya que los chicos estaban en casa y no tenían contacto con los virus habituales de la época y fue como que nos fuimos olvidando. Estamos con los casos aumentados, pero no es alarmante, en el hospital tenemos una sala de internación, en donde tenemos pacientes de baja complejidad y hacemos derivaciones directas".

Además resaltó la importancia de retomar el cronograma de vacunación; "Sobre la vacunación estamos tratando de tener al día el carnet, se ha registrado mucho atraso por la pandemia y estamos vacunando a los niños con la antigripal. En el protocolo por infecciones respiratorias se ha agregado a los de Covid. En guardia se tienen permanentemente dos pediatras y a partir del primero de junio se agrega un tercer pediatra para cubrir la demanda que tenemos" aseveró.

Y agregó: "No es recomendable la automedicación en los niños, debe verlo el pediatra, algunas veces se necesitan cosas muy simples y no tanta medicación Por lo general el niño se contagia en la escuela y los mas pequeños contagiados por sus hermanos, por eso es importante que el nene escolarizado tenga las vacunas ya que es más fácil que adquiera las afecciones. Esta es la condición dada para todos los pacientes y tenemos una buena derivación en hospitales públicos, ya quien esta funcionando muy bien" afirmó. Por último pidió a los padres que refuercen el cronograma de vacunación.