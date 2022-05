Cosquín homenajeó al héroe de Malvinas, Capitán Aviador Omar Castillo

En la mañana de este lunes 30 de mayo, se realizó el Acto en Conmemoración del 40° Aniversario del Fallecimiento del Capitán Aviador Omar Jesús Castillo en Plazoleta Héroes de Malvinas.

"Nos reunimos para recordar y homenajear con profundo respeto al héroe local, que nos dejó un profundo orgullo y agradecimiento" aseguraron.

El intendente Gabriel Musso brindó la bienvenida y unas palabras que destacaron el coraje, la valentía, el arrojo y la disciplina de aquel puñado de hombres que defendieron la Patria en las Islas Malvinas y en especial al hombre que entregó su vida por nuestro país.

Durante el acto el Musso junto a Gustavo Castillo y Jefe de Guarnición Aérea Córdoba y Director de la Escuela de Aviación Militar Comodoro Mayor Marcelo José Monetto y Comodoro Carlos Adragna colocaron una ofrenda de Laureles al pie del busto del héroe local.

Luego, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Cap. Av. Omar Jesús Castillo Marcelo Álvarez y al Sub Jefe del Cuerpo Activo José Molina realizaron una ofrenda floral.

Luego fue el momento de escuchar al ex combatiente de Guerra de Malvinas y Delegado de la Casa de Veteranos Filial Cosquín Oscar Tello junto al presidente de la Casa del Veterano de Guerra de Malvinas Córdoba Cesar Claudio García.

El hermano del aviador caído en cumplimiento del deber, Gustavo Castillo brindó unas emotivas palabras, recordando con mucho cariño a su hermano y destacando el ejemplo de sacrificio supremo, grabado a fuego la abnegación y la vocación de servicio en hombres y mujeres coscoinas.

por su parte, Musso junto a Gustavo Castillo Veterano de Guerra de Malvinas descubrieron la placa conmemorativa en su honor por parte del gobernador Juan Schiaretti.

También el Director de Educación Emiliano Lucero junto al Jefe de Guarnición Aérea Comodoro Marcelo Moneto y el Comodoro Carlos Aragna junto a Veterano de Malvinas descubrieron una placa en homenaje por parte de la Municipalidad de Cosquín.

Por su parte, la Secretaria de Economía y Finanzas Públicas Nadia Gallardo junto al Delegado de la Casa del Veterano filial Cosquín Oscar Tello y el presidente de Veteranos de Córdoba Cesar Claudio Garcia y Veterano de Malvinas descubrieron las placas conmemorativas en honor a los veteranos y caídos coscoínos en la guerra de Malvinas.

Estuvieron presentes además del intendente Gabriel Musso, el Departamento Ejecutivo, familiares del Cap. Av. Omar J. Castillo , Jefe de Guarnición Aérea Comodoro Marcelo Moneto, Director de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba Comisario Mayor Acosta Adolfo Daniel, Sub Comisario Hernán Andres Barrios de la División Unidad Operativa Investigaciones Especiales Córdoba, Sub Comisario Hernán Natalia Eugenia Madeira de la División Unidad Operativa Investigaciones Especiales Córdoba, Comodoro Carlos Adragna, Presidente de Veteranos de la ciudad de Córdoba Cesar Claudio García, Veteranos de Guerra de Malvinas de Cosquín y localidades aledañas , Comisario de la ciudad de Cosquin Walter Muñiz, Sub Jefe de cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Cosquín José Molina, Presidente de Asociación Bomberos Voluntarios Marcelo Álvarez, Vicepresidente Aníbal Guiavarini, Secretaria María Ernestina Ruiz, Autoridades Eclesiásticas, Instituciones Intermedias, Instituciones Educativas, y vecinas y vecinos de nuestra ciudad.

Al finalizar los veteranos prepararon y compartieron una rica chocolatada caliente.