Un abuelo pudo reconocer a su nieto tras la muerte del padre

Un juzgado de Familia y Sucesión de Tucumán permitió que un niño sea inscripto con el apellido paterno tras el fallecimiento de su padre y luego de una acción presentada de común acuerdo entre el menor, su madre y su abuelo.

Después de escuchar al grupo familiar, la jueza Mariana Josefina Rey Galindo entendió que no se trataba de una filiación póstuma sino de un proceso voluntario y no contencioso, en el que se conjugan como elementos constitutivos de la identidad la inscripción genealógica y el amor, unidos al derecho primordial a la ancestralidad.

La jueza vio en este abuelo y su nieto a dos personas que –unidas por el amor– buscaban en los tribunales el reconocimiento legal de este vínculo. Bajo esta perspectiva, el proceso fue tomado como una acción atípica, innominada y voluntaria, en la que no hay –como bien explica la jueza– una parte requirente ni otra demandada, sino dos personas que no tienen entre sí controversia alguna.

Según detalló la jueza Rey Galindo, tras el embarazo, el papá del menor se mudó a otra provincia y en el periodo de Covid murió. Pese a ello, el niño, que actualmente tiene 9 años, siempre tuvo un lazo afectivo y de contacto con su abuelo paterno, desde su nacimiento.

"Él ha tenido un vínculo, sobre todo con su abuelo paterno que iba a al colegio, a las reuniones de padres y su mamá también fue facilitadora de esto. Los padres del niño no estaban casados y tras la muerte del progenitor, son nieto y abuelo los que deciden hacerse el ADN para tener el mismo apellido", detalló.

La magistrada especificó que el menor le dijo que quería ser "100%" nieto de su abuelo. "Yo le pregunté cómo iba a hacer ahora para decirle a sus compañeros, y él me dijo: 'No entendés anda, mis compañeros me preguntan por qué no tengo el apellido de mi abuelo, si es mi abuelo, y ahora con esto soy 100% porque tengo la sangre y el apellido'", relató la jueza.

"Esto es una filiación post morten pero no hubo una demanda, sino que lo tratamos como una cuestión desde el derecho, la voluntad de tres personas de estar inscriptos, como la ley lo indica", remarcó.