Una pareja de Carlos Paz creó una app de citas

Villa Carlos Paz. Una pareja de Carlos Paz, Natalia Amezague y el programador Franco Caballero, crearon una app de citas que se llama "Desire", que ya se encuentra disponible para descarga en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monarca.desire



Natalia contó a EL DIARIO que «es una app de citas estilo Tinder, Franco se dedica a la programación de hace años y este proyecto le tomó aproximadamente un año terminarlo. Yo lo ayudé con el diseño y la parte de marketing, pero él es principal mentor de este proyecto. Es la primera app de citas creada en Carlos Paz, está destinada a poder hacer amistades, conocer una pareja o algún encuentro casual. Tiene filtros para que no se discrime a nadie, podés filtrar por sexo, edades, preferencias sexuales, de todo, no tenemos discriminación la aplicación y para todos».



Franco por su parte expresó: «Siempre me dio vueltas esa idea de hacer una app de citas, amistad propia, algo me decía que tenía que hacerla, en parte por gusto y en parte por no estar conforme con la mayoría de los servicios que se ofrecen, nunca me sentí cómodo. Intentamos hacer una app fácil y sin demasiada letra chica, cumplí el primer objetivo de llevar a cabo esa idea de años que me revoloteaba. A la gente le gusta conocer gente, parte por lo que es internet, que muchos han conocido gente, incluso formando relaciones con las ya extintas MSN, Messenger. Cuando estaba dando el primer paso para crear esta app, apareció el servicio de Facebook de parejas, así que no me pareció una idea tan loca al final".