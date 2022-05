Diputados abre el debate por la Boleta Única

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decidió este miércoles unificar las sesiones especiales que habían sido pedidas para este jueves por la oposición y el Frente de Todos.

De esta forma, se convocó a un único debate para las 11.30, en el que se colocaron en el temario once proyectos.

Según la convocatoria, el proyecto de boleta única, que impulsa la oposición, fue colocado en el principio de la agenda, por lo que será discutido primero.

El presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, celebró la decisión de Massa y destacó que "primó la cordura".

La unificación se dio fue luego de que este miércoles la oposición le pidiera formalmente la unificación de las sesiones, tras la jugada del Frente de Todos, que buscaba trabar ese debate.

"Nos reunimos los diputados que solicitamos la sesión de este jueves para tratar boleta única de papel. Elevamos una nota a Sergio Massa para solicitar que se unifique nuestra sesión con la solicitada por el oficialismo y se ponga a consideración en primer término nuestra iniciativa", resaltó Negri más temprano.

De la reunión, participaron también Cristian Ritondo, José Luis Espert, Juan Manuel López, Silvia Lospennatto, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Mónica Fein, Carla Carrizo y Margarita Stolbizer, entre otros.

La oposición unificada -menos Milei y el Frente de Izquierda- pidieron la semana pasada una sesión especial para este jueves, a las 12, para tratar la boleta única.

Si bien el proyecto no tiene dictamen y no puede ser abordado en el recinto sin los dos tercios de los votos, número que no está al alcance de la oposición, el objetivo de la sesión era forzar al Frente de Todos a convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el tema.

Ante esa situación, el oficialismo convocó a otro debate este jueves, a las 11, con temas como VHI, cannabis medicinal y promoción a la construcción.

La finalidad del jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, era bloquear la movida opositora, aunque, para eso, también debía reunir el quórum de 129 presentes, número esquivo para el oficialismo.

Finalmente, Massa decidió unificar los debates y todos serán puestos a consideración.