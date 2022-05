JOLI un evento destinado a los jóvenes que quieran mejorar su calidad de vida

JOLI, surgió con el fin de ayudar a los jóvenes a encontrar un lugar y espacio, en distintas áreas a través de sus historias personales. Se llevará delante el próximo 8 de mayo a las 17 horas, en la universidad provincial de Córdoba, Av.Pablo Ricchieri 1955.

El organizador, Juan Cruz de 28 años, CEO de JOLI padecía ataques de pánico desde los 8 años, y ahora él, quiere ayudar a quien lo padezca, para que salga adelante. A raíz de tu tema, creó una fundación para jóvenes emprendedores que quieran cumplir sus sueños, en distintas actividades para que así puedan mejorar su calidad de vida.

Juan Cruz en una entrevista concedida a EL DIARIO aseverpo: "Es algo muy reciente hace tres meses que venimos con el proceso de desarrollo. Es le primer evento donde realizamos el lanzamiento con la idea de hacer uno cada tres meses aproximadamente. En el evento vamos a tener un grupo de referentes de Córdoba que van a contar cómo sortearon distintos desafíos y estar donde están. Cada uno tiene su propia historia y van a contar cosas que nos pasan y ven en redes sociales y ayudan".

"Esto comienza por una historia personal. Yo viví con ataques de pánico desde muy chico y llegué al punto de no tener una vida normal, a estar medicado. Entonces busqué alternativas para salir. En el momento más oscuro dije que iba a ayudar a jóvenes a salir de esto con lo que tenga a mi alcance. Soy manager, tengo un grupo de artistas, influencers y les comenté la idea y decidieron apoyarme. En principio la idea no era contar mi vida, pero ha llegado a algunos oídos y ha ayudado a algunas personas, entonces dije si ayuda a los demás vamos para adelante. Yo en lo persona hice muchas cosas para poder superar la ansiedad y algunas cosas me sirvieron otras no y el 80% de las cosas que hice no son conocidas, yo hoy estoy muy bien. Si no fuera por todo eso no podría hacer lo que hago. Es bueno poder contarlo, me tomó muchos años investigarlo. Quizás hay cosas que son muy relevantes para la juventud, pero no son atractivas, entonces dije vamos a fusionar los dos mundos, el del entretenimiento con la educación para poder hacer algo atractivo".

El evento es gratuito, pero contara con una inscripción previa.