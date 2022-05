Los bomberos se preparan para la temporada de incendios forestales

Así lo aseguro el secretario de Gestión de Riesgo climático, Catástrofe y Protección Civil Claudio Vignetta, quien participó del acto de la entrega de equipamientos al cuartel de Bomberos Voluntarios de Carlos Paz.

Claudio Vignetta aseguró: “Hoy estamos nuevamente en Carlos Paz agradeciendo al intendente el habernos recibido. Junto al Ministro de Seguridad estamos realmente fortaleciendo el sistema de bomberos voluntarios, fortaleciendo la columna vertebral de la protección civil. Estamos asistiendo a los bombeos voluntarios que no sólo asisten a los incendios forestales".

Y agregó: "El 90% de las emergencias en la provincia son atendidas por bomberos voluntarios. Es obligación del estado fortalecerlos por eso estamos entregando un kit forestal que es muy utilizado en el último tiempo. Cada vez es más difícil entrar a los incendios forestales con camiones. Estos equipos son los que se usan en Europa, son livianos que se montan sobre una 4x4 y dan mucho más acceso al primer fuego. En Córdoba tenemos siempre la política que ante una columna de humo estamos siempre frente a un incendio y la rápida respuesta hacen que rápidamente sean extinguidos con este tipo de herramientas. La alerta temprana siempre funcionó bien en Córdoba, pero tenemos algunas dificultades que es para llegar. Por eso la provincia ha comprado un helicóptero de última generación donde vamos a poder transportar 9 brigadistas juntos hacia el incendio. Estamos puliendo todos los detalles para encarar una temporada de incendios que lamentablemente, según las estadísticas e informes, va a venir con algunas complicaciones".

Por último destacó: "Hemos estado haciendo entrenamiento prácticamente toda la semana en donde ha venido nuestro avión hidrante. Hemos estado trabajando tomando la dinámica, no solo del incendio, si no de trabajar en el lago con seguridad. Hay que cuidar que el lago esté despejado para poder trabajar con tranquilidad. Creo que es una gran concientización que se está generando para la temporada que viene. Se han realizado muchas charlas en las escuelas. Consideremos que el 90% son generados por el hombre y eso significa que tenemos que cambiar la educación y la cultura ya que no se generan solos".

Cuidados

Por su parte, el intendente Daniel Gómez Gesteira expresó: “Es muy importante esta entrega. Hay una gran cadena de valor, una decisión del gobernador de acompañar con implementos e insumos necesarios para que nuestros jóvenes bomberos estén cuidados. Creo que es un trabajo que forma parte también del ministerio de DesarrolloSocial cuando hay consecuencias y siempre está presente el estado municipal desde el subsidio y también en breve de lo que va ser la inauguración del nuevo destacamento. Hoy estamos acompañando a este equipo de directivos de bomberos de Villa Carlos Paz que hacen con muchísima responsabilidad, ganas y pasión algo que es fundamental y tiene que ver con la seguridad directa de nuestros vecinos".

Asimismo, para Devora Petrakovski, secretaria de Acción Social el aporte a la lucha contra el fuego es un aporte "muy importante desde el ministerio de Seguridad, en representación del gobierno de la provincia, para proteger a los bomberos y poder ayudarlos con esta nueva herramienta que precisamente ayuda a poder apagar el incendio más rápidamente con la articulación que viene después con los aviones y por supuesto cuidando el recurso humano que son nuestros bomberos".