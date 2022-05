Alberto Fernandez: «Mi gobierno nunca ocultó la pobreza»

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que su gestión recibió "una desocupación de dos dígitos, de 12 puntos", y hoy es de siete puntos, por lo cual se ha "recuperado el trabajo", al participar del 57° Congreso Ordinario de Delegados del sindicato de trabajadores de la Sanidad.

"Yo a los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, que el trabajo formal aumenta", indicó el Presidente, aunque señaló que la distribución (del ingreso) está teniendo un problema, porque "mientras tengamos la inflación que tenemos la distribución es un problema", agregó.

"Hemos recuperado el trabajo, pero recuperar el salario, que entre el 2015 y el 2019 se cayó 20 puntos, demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza, que además de ganar ellos tienen que ganar los que trabajan", remarcó el Presidente.

"Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad; vamos a poner nuestro empeño para que recuperemos la igualdad en Argentina", aseguró en un acto en el que estuvo acompañado por el secretario general de Sanidad, Héctor Daer.

Y continuó, en alusión a las críticas de Cristina Kirchner: "Tengo la tranquilidad de decirlo porque en mi gobierno no he ocultado nada, nunca me hice el distraído ni frente a la pobreza, la desigualdad o la falta de trabajo. Soy peronista; cuando me entero de un problema, le pongo el pecho y busco resolverlos, porque primero están los últimos".

En la misma línea, el mandatario manifestó que persigue dos objetivos, a los que calificó como "obsesiones", que tienen que ver con recuperar el trabajo y el salario que "entre 2015 y 2019 se cayó en 20 puntos". "Esto demanda trabajo y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza", afirmó Fernández.