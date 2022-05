«Para mí fue un milagro, pensé que no la contaba»

Ismael Murúa tiene 56 años, lleva 23 años trabajando como chofer y protagonizó el viernes pasado un grave accidente en la zona de Villa del Lago, en la salida de Villa Carlos Paz. El hombre se desempeña en la empresa Autobuses Santa Fe y hace algunos días atrás, sufrió un incendio que consumió completamente el colectivo que conducía.

El viernes pasado, estaba realizando su última vuelta, debía llegar a Tanti y regresar a Cuesta Blanca. Fue en ese momento en que sintió una explosión, perdió el control del transporte y chocó contra una piedra y un árbol. El siniestro dejó el saldo de 21 pasajeros heridos que debieron ser trasladados hacia el Hospital Sayago.

En una nota exclusiva con EL DIARIO, contó cómo fueron esos momentos de desesperación tras el accidente y dijo: «Para mí, fue un milagro. Yo hasta ultimo momento pensé que no la contaba, yo y varios más. En ese momento, salíamos de la parada y cuando agarré la ruta, se sintió como un tiro y el colectivo me domino a mí. La dirección no volvió más hacia la derecha, toqué los frenos y tendió a acostarse para la derecha. Recorrió como unos 15 metros hacia los árboles y chocó contra un muro donde perdimos el tren delantero»

«Quiero agradecerles a todos los conductores que pararon para auxiliar a la gente. La situación era desesperante, la chica del primer asiento terminó en los escalones y no la podíamos sacar. En el medio del pasillo, había una chica con un chico a quienes no los podíamos mover. La gente empezó a salir por las ventanillas y veíamos que salía humo de la parte de atrás, teníamos miedo que se prendiera fuego. Vi llegar a la Policía y eso me tranquilizó un poco, después empezaron a llegar los bomberos y demás», añadió.

«Había gente que lloraba y estaba golpeada. Tengo la sensación que fuimos ayudados por el supremo, que nos ayudó en todo momento y nos dio tranquilidad para poder sacar la gente y esperar a los servicios de emergencias. Nunca me pasó nada igual en mi vida, siempre pude prevenir cualquier accidente. Ahora me tocó afrontar un incendio y este accidente»; completó.