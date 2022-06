Carlos Paz: Hinchas de Boca y River unidos por una buena causa

Este domingo 12 de junio, de 10 a 12 hs, se llevará adelante en las instalaciones del Club Atlético Carlos Paz una gran campaña solidaria a beneficio de los merenderos de la ciudad. Los hinchas de la filial de River Plate y la Peña Boquense dejarán de lado la rivalidad deportiva para colaborar con quienes más lo necesitan.

El propósito de la campaña es juntar frazadas, calzados en buen estado y alimentos no perecederos.

Claudio es representante de la peña de Boca Juniors y expresó: «La idea surgió por una de las chicas de acá, se conoce con la presidenta de la peña de River y se decidió hacer algo juntos. Salió la reunión y nos pusimos de acuerdo en hacer la campaña. Esta campaña es solidaria y el Club Atlético Carlos Paz se nos unió para prestarnos un lugar».

«Los invitamos a todos a participar el domingo y ojalá que la gente nos de una mano, esto no es ni de Boca ni de River, acá no existe la rivalidad si no la amistad para hacer cosas positivas»; completó.