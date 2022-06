Aguinaldo: cuándo se paga y cuál es la fecha límite para cobrarlo

Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán en junio 2022 la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. La fecha límite de pago es el jueves 30 con una extensión de 4 días hábiles, según la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo.

El SAC se abona en dos partes: la primera tiene fecha de vencimiento el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre de cada año. El monto que se cobra en cada caso es del 50% de la mayor remuneración mensual en cada semestre.

Según estipula la Ley de Contrato de Trabajo, el primer pago del aguinaldo de junio 2022 deberá efectuarse antes del 30 de junio. Sin embargo, las empresas tienen un período de gracia de cuatro días hábiles para depositar el dinero; por lo tanto, el tiempo límite es hasta el 6 de julio.

Por otra parte, el pago del aguinaldo de diciembre 2022 debe efectuarse antes del domingo 18, por lo que es probable que las empresas lo depositen el lunes 19.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación no decide las fechas de pago de los aguinaldos de las empresas. Se estila que "el de fin de año se pague antes de las fiestas, pero no hay algo concreto para el medio aguinaldo de ahora", señalaron desde la cartera conducida por Claudio Moroni en diálogo con El Cronista.

CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO

El aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración cobrada seis meses antes de la fecha de pago. Entonces, se deberá contemplar no sólo los aumentos salariales, sino también las horas extra, bonos y cualquier otro pago.

Las y los trabajadores con menos de un año de antigüedad deberán calcular el aguinaldo según los meses trabajados teniendo en cuenta una de las siguientes fórmulas:

Dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir nuevamente ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados.

Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo mensual y, a ese resultado, dividirlo por seis.

En caso de que los empleadores no paguen el medio aguinaldo de junio 2022, las y los trabajadores podrán realizar la denuncia, tanto individual como colectiva, en el Ministerio de Trabajo.

Para realizar denuncias deberán comunicarse con el Centro de Orientación al Ciudadano al 0800-666-4100, allí se reciben las consultas sobre la Ley de Contrato de Trabajo, Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), régimen de trabajadores de casas particulares y trabajo no registrado.

Aguinaldo 2022: confirmado, cuándo se paga en junio y cuál es la fecha límite para cobrarlo

Actualizado el 14/06/2022 10:52

Las consultas y denuncias también se podrán realizar en las oficinas de empleo. Para saber cuál es la agencia territorial más cercana al domicilio, las y los trabajadores deberán ingresar al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/mapa-oficinas.

En última instancia, se podrán realizar las denuncias por mail a consultas@trabajo.gob.ar