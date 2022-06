Resolución ENARGAS I/910 - Obra de Gas Natural

1- Nombre de la Obra: Provisión de gas natural a Palemón Carranza y Otras - Cosquín - Provincia de Córdoba. Este emprendimiento involucra la ejecución de la Red de Distribución Domiciliaria.



2- Delimitación Catastral: Conforme los planos de anteproyecto DC N° 1057/019 - Red de Distribución, elaborados por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. La Red de Gas Natural involucra en su totalidad las manzanas 51, 47, 34, 27, 35 y las parcelas 03, 36, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 y 29 de la manzana 33.



3- Cronograma de Ejecución y Definición de Etapas: el plazo de ejecución de la obra es de 60 días corridos, a partir de la autorización del ENARGAS. La obra se realizará en una etapa. Una vez habilitadas las obras, serán operadas y explotadas comercialmente por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. según el convenio suscripto entre la Municipalidad de Cosquín y la Distribuidora.



4- Ejecutor: Las obras serán realizadas por la Empresa Constructora REDCON INGENIERIA SAS, matrícula Nº 251, entidad que se encuentra inscripta en el Registro de Empresas Contratistas, y supervisada por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.-



5- Monto de la Obra:

- Red de Distribución: Materiales $ 2.500.000,00 - Mano de Obra $ 9.000.000,00 - TOTAL: $ 11.500.000,00 (Pesos Once millones quinientos mil con 00/100).

Los importes incluyen IVA, el costo del servicio domiciliario es de $ 9.500,00 c/IVA incluido)



6- Erogaciones Totales a Cargo de:

a) La Distribuidora (sin recupero): Asesoramiento y asistencia técnica y comercial, Anteproyecto de la obra prevista, Inspecciones técnicas, Interconexiones y empalmes a instalaciones existentes, Provisión de medidores para todas las categorías de clientes, habilitación y puesta en servicio, de acuerdo a la normativa vigente, elementos para acondicionamiento y odorización del gas, operación y mantenimiento de la obra.

b) Los Interesados: Los mismos abonarán el costo de la obra según se detalla a continuación:



Los importes consignados en el cuadro anterior se actualizarán mensualmente, mediante el índice del Costo de Construcción y Costo de Vida de la ciudad de córdoba, a partir de la presente publicación.



7- Modalidad de Pago: De los usuarios a la Municipalidad: Los frentistas beneficiados por la obra abonarán al Municipio de Cosquín, a través de un sistema de contribución por mejoras a partir de la aprobación de la Resolución I/910 por parte del ENARGAS, el que está fijado en el Artículo 18º de la Ordenanza Nº 3852.

" De contado efectivo, con una bonificación del 10%.

" De contado con tarjeta de crédito, con una bonificación del 5%.

" Con tarjeta de crédito, tres cuotas mensuales iguales y consecutivas, sin interés.

" Hasta en tres cuotas, mensuales iguales y consecutivas sin interés.

" Hasta en doce cuotas mensuales consecutivas con un interés equivalente a la tasa mensual del Bco Nación.

El monto abonado corresponde a la construcción de las Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural, obras complementarias y accesorios. La obra contempla la reposición de la vereda a nivel de contrapiso (no se repondrán mosaicos, lajas, losetas ni ningun otro tipo de revestimiento) y la colocación del servicio domiciliario para aquellos vecinos que al momento de la instalación de la cañería tengan el gabinete de regulación y medición colocado. No se incluye la instalación interna domiciliaria.



8- Financiamiento: Se informa que no existe asistencia financiera de entidades/organismos, salvo el propio de la Empresa



9- Documentación y Registro de Oposición: se encontrará habilitada la oficina destinada a consultas, información y Registro de Oposición y Observaciones, en La Municipalidad de Cosquín, calle Salta Nº 741 de la Localidad de Cosquín, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 12.00 hs. ( secretaria de Gobierno - Oficina de Supervisión y despacho ), a partir del día siguiente a la presente publicación y por un plazo de treinta (30) días corridos según lo establece la normativa vigente. Dicha oficina cuenta con el proyecto correspondiente a las obras propuestas, los convenios que dan origen a este emprendimiento y las ordenanzas que dan el marco legal a la obra. El registro de Oposición y Observaciones se pone a consideración de quienes acrediten fehacientemente ser propietarios frentistas, futuros beneficiados por la obra.