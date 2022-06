Carlos Paz: Habló la quinielera que vendió el ticket millonario

Dahyana Mazzola es dueña de la agencia Nº 1838 de la Quiniela de Córdoba y aún no sale de su asombro. Anoche vendió el ticket ganador del Quini 6, que premió a un apostador de Villa Carlos Paz con más de 150 millones de pesos.

Durante una entrevista con EL DIARIO, aseguró que todavía desconoce la identidad del nuevo millonario y contó que hace veinte años que tiene la agencia junto a su madre, Maricel del Valle Pucheta. «No es la primera vez que entregamos un premio grande, en el 2013, salió el pozo del Brinco que eran unos 20 millones de pesos»; recordó.

«Anoche estaba en una reunión de la peña de Boca, estaba viendo el partido y me empezaron a llegar mensajitos preguntándome por el ganador que había salido en Carlos Paz. A los cinco minutos, me llamó mi mamá y me dijo que era nuestra agencia la que había vendido el ticket. Yo no podía reaccionar, los chicos me preguntaban qué me pasaba y les dije que había vendido el Quini 6»; contó Dahyana, quien es la encargada del local ubicado en San Martín 393.

«Mucha felicidad por haber podido vender el ticket ganador. Estoy súper feliz, salieron los números 01, 07, 11, 16, 41 y 45 y todavía no sabemos quién es el ganador. No es ninguno de nuestros clientes fijos, pero puede ser alguien que juegue habitualmente y ojalá que sea una persona que lo necesite y pueda salir adelante con esto»; completó.