Se necesitan $215 mil para seguir siendo de clase media

Los salarios suben muy poco y la inflación cada vez se come más el bolsillo de los argentinos, muchos de los cuales pelean todos los días para no caer bajo la línea de la pobreza. Es así que esta preocupación se materializó luego de que un informe detallara que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una familia necesita más de 200 mil pesos mensuales para no ser pobre.

El relevamiento, realizado por el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), reflejó que el encarecimiento del costo de vida estuvo impulsado, principalmente, por los aumentos en combustibles (11%), productos de limpieza (10,69%) y bebidas (10%). En un mes, la canasta aumentó $9.316.

"El aumento de precios se encuentra sin freno y en la Ciudad de Buenos Aires se siente de forma notable. Es que, según el relevamiento de precios que realiza mensualmente el CESyAC, una familia porteña necesitó en mayo un total de $215.272,97 para afrontar todos sus gastos", comenzó el informe.

Y continuó: "Este presupuesto se incrementó $9.316 en comparación al de abril, que fue de $205.956,51. Del monto necesario en mayo, $156.612,30 (73%) fueron para contratar los servicios básicos del hogar, mientras que $58.660,67 (27%) para adquirir productos de consumo masivo".

Bajo esta línea, el documento precisó que los productos de consumo masivo tuvieron un incremento promedio de 6,81%, cuyos aumentos que más se destacan son los productos de limpieza (10,69%), bebidas (10,01%), carnes (9,17%) y comestibles envasados (5,42%).

Dentro del rubro servicios básicos para el hogar, que tuvieron aumentos del 3,69%, lo que más sufrió impacto fue la suba de los combustibles (11%), medicina prepaga (8%), medicamentos (5,8%) y ABL (3,8%).

Cabe destacar que este informe hizo un seguimiento sobre los precios de la canasta de alimentos y servicios. Incluye, entre varios ítems, el alquiler de vivienda, los gastos de un auto de diez años de antigüedad, el abono de medicina prepaga, la cuota de un colegio privado de dos niños y el abono familiar en un club.

"Es con estos elementos que se desprende el dato de que una familia necesitó en mayo $7.175,76 diarios para afrontar los gastos mensuales; $5.220,41 son para adquirir productos de consumo masivo y $1.955,35 para contratar los servicios básicos del hogar", detalló el informe.

Asimismo, de la canasta relevada, se incluyeron 14 productos que se encuentran en el Acuerdo de "Precios Cuidados" celebrado con el gobierno nacional, con vigencia desde el siete de abril al siete de julio de este año. "Se acordó nuevas pautas de revisión que serán del 6.37% promedio para todo el trimestre, y se implementará con una corrección mensual de 2.3% hasta el 7/5, 2.23% hasta el 7/6 y 1.71% en el último mes", afirmó el CESyAC.

Finalmente, en una comparación interanual, se han detectado también subas siderales en un mismo producto como en el kilo de zanahorias que se encareció 167,63% (costaba $75,93 en junio 2021 y actualmente vale $203,22). El Café (250 gr La Morenita) aumentó un 120,81% en un año ya que estaba $155,36 en junio 2021 y ahora se compra a $343,04; y el kilo de pollo valía $156,50, mientras que ahora está $317,98 (103,18% más caro en doce meses).