La vida y la pasión de ser bombero, la historia de Micaela

Hoy se conmemora el Día Nacional del Bombero. Micaela Speroni es la integrante del cuartel de Villa Carlos Paz y una de las que cuenta con más años dentro de la institución y habló con EL DIARIO sobre la pasión que le inculcó su padre, cómo reparte sus días entre la maternidad, el servicio público y su trabajo profesional.

Tenía 19 años cuando llegó al cuartel ubicado sobre la calle Koch, donde vivirá experiencias que cambiaron para siempre su forma de ver el mundo y se volvería amiga de sus compañeros de jornada.

«Comencé en el cuartel con 19 años recién cumplidos, mi padre formó parte de la Fuerza Aérea y siempre me inculcó el amor por la familia y la patria. Él daba instrucción en su momento en el cuartel de bomberos de Carlos Paz, así que mis recuerdos de chica ya incluían al cuartel. El corazón me latía cada vez que escuchaba la sirena y recuerdo que me imaginaba qué hacían los bomberos cuando salían y cómo enfrentaban los grandes incendios forestales. Creo que la chispa ya se había encendido y cuando estaba en la adolescencia y no tenía las cosas muy clara, me desperté un día y asumí que iba a ser bombero voluntario»; contó.

«El cuartel se volvió mi segunda familia, siempre fiel a las enseñanzas de mis padres. En mis años en el cuartel, fui creciendo como persona a medida que lo iba haciendo como profesional, tuve a mi niño (que desde la panza ya se iba acostumbrando a estar entre sirenas y camiones), descubrí la que quería que fuera mi profesión y entre guardia y guardia, llevaba los libros a pasear. Así me recibí de licenciada en Seguridad e Higiene», añadió.

«Si hoy tengo que decir qué situación o emergencia fue la que me marcó, no podría hacerlo. Creo que en cada una de ellas hay algo que nos queda, llegamos cuando «los platos ya están rotos» y nos toca hacer bien nuestro trabajo y no perder la empatía con aquellos que en ese momento necesitan nuestra ayuda. Ser bombero voluntario es un compromiso con la sociedad y la naturaleza. Siempre debemos mantener nuestra misión en claro, salvaguardar vidas y bienes. Ser bombero es dedicar nuestro tiempo con total abnegación y vocación y todos tenemos historias de vida que vamos combinando con esta pasión», reconoció Micaela, quien completó: «En mi caso y para la mayoría de mis compañeros, hacemos guardia, trabajamos, tenemos familia y arriesgamos de forma consciente nuestra vida para entrar en aquellos lugares donde todos quieren salir. Todo sin más que la gratificación de la conciencia tranquila y el deber cumplido».