El difícil momento de salud que atraviesa Dani La Chepi

Buenos Aires. Dani La Chepi había empezado el año con algunos momentos difíciles. No solo perdió a su papá, quien pasó sus últimos años con un frágil estado de salud, sino que debió ser intervenida por un problema renal.



Sin embargo, ahora enfrenta otro duro diagnóstico. Tras realizarse una mamografía, los médicos vieron que tenía unas microcalcificaciones, una anomalía que puede ser peligrosa y la influencer salió a contar que tendrán que operarla de nuevo.



“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano”, reveló La Chepi.



En ese sentido, la exparticipante de Masterchef Celebrity precisó que la cirugía será el martes: “Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola-, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar”.



“Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”, se quejó la actriz que está próxima a estrenar su show personal. Finalmente, reflexionó: “Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.