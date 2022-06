El recepcionista que baila y divierte a los turistas de Carlos Paz

Evon Carreia se paseaba por la ciudad de Carlos Paz con un cartel en la mano y buscando trabajo. Tras una entrevista con El Diario, consiguió empleo como recepcionista del hotel El Condado, dónde divierte a los turistas con sus ocurrencias y sus divertidas coreografías.

Hace algunos días atrás, durante el fin de semana largo, fue grabado en plena actividad, animando a un contingente que decidió quedarse en el establecimiento por la ola polar. Con toda su picardía, Evon no lo dudó y puso música brasilera, armó su coreografía y los puso a bailar.

En esta oportunidad el brasilero que vive desde hace mas de 20 años en el país contó que “es un grupo de turistas de todas las edades que llego de Buenos Aires. El martes a la noche estaba muy frío, no había mucho para hacer y después de la cena veo que estaban todos muy aburridos, así que puse la música. Siempre pongo música de fiesta brasilera para bailar que es mi música, cumbia. Yo soy recepcionista, pero trabajé muchos años como animador y eso hace mas divertido mi trabajo y a la gente le gusta estar feliz".

Y agregó: "El miércoles y este jueves lo volvemos a repetir. El miércoles se sumaron mis chicos chiquitos. Imagínate que la gente trabaja todo el año, ahorra para poder salir de vacaciones y se toma unos días, busca un lugar para distraerse y pasarla bien y a mi me gusta eso, abrazarlos desde ese lado, uno se siente cómodo y le gusta que encuentren esa confianza".

Con respecto a su trabajo expreso “la verdad que me llamaron de varios lugares después de la nota y acá fue donde mas me gusto y hasta el día de hoy me siento muy cómodo gracias a Dios".