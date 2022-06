El recepcionista que baila y divierte a los turistas de Carlos Paz

Evon Carreia se paseaba por la ciudad de Carlos Paz con un cartel en la mano y buscando trabajo. Tras una entrevista con El Diario, consiguió empleo como recepcionista del hotel El Condado, dónde divierte a los turistas con sus ocurrencias y sus divertidas coreografías.

Hace algunos días atrás, durante el fin de semana largo, fue grabado en plena actividad, animando a un contingente que decidió quedarse en el establecimiento por la ola polar. Con toda su picardía, Evon no lo dudó y puso música brasilera y salió a bailar.

En esta oportunidad, el brasilero (que vive desde hace mas de 20 años en el país) contó: «Es un grupo de turistas de todas las edades que llegó desde Buenos Aires. El martes a la noche estaba muy frío, no había mucho para hacer y después de la cena, veo que estaban todos muy aburridos. Así que puse la música y los invité a bailar. Yo soy recepcionista, pero trabajé muchos años como animador y eso hace más divertido mi trabajo y a la gente le gusta estar feliz».

«El miércoles y el jueves lo volví a repetir. El miércoles se sumaron mis chicos chiquitos y estuvo divertido. Imagínate que la gente trabaja todo el año, ahorra para poder salir de vacaciones y tomarse unos días, busca un lugar para distraerse y pasarla bien»; dijo.

Con respecto a su trabajo, expresó: «La verdad que me llamaron de varios lugares después de la nota y acá fue donde más me gustó, hasta el día de hoy me siento muy cómodo gracias a Dios».