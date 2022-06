Ulises Bueno canceló su show en Córdoba

Tras la polémica generada por el costo de su presentación en un evento público, organizado por la Municipalidad de Córdoba, el cantante Ulises Bueno anunció que no se presentará este sábado en dicho espectáculo.

Este sábado 25 de junio el cantante iba a festejar su cumpleaños con un show gratuito para la ciudad en el Parque Sarmiento. Si bien el cuartetero no cobra honorarios, el despliegue le iba a costar 43 millones de pesos a la Municipalidad de Córdoba.

Noticias Relacionadas Córdoba abrirá su temporada de invierno con un recital de Ulises Bueno

La cifra generó cuestionamientos desde el ala política opositora y a raíz de eso el artista emitió un comunicado anunciando que se baja del show.

"Quieren manchar mi nombre y desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados", comienza el comunicado publicado en sus redes sociales.

"Yo no hago política, me gusta cantar y lo quería hacer para todos en mi Córdoba querida", agregó.

"Con mucho pesar, he decidido dar un paso al costado y no realizar el show. Me quedo con las ganas de compartir mi felicidad y devolverles el cariño con el que siempre me han acompañado", agregó.

Desde el entorno del cantante, aseguran que está "dolido" por toda la situación.

Personal municipal ya comenzó a desmantelar el escenario sobre la avenida Nores Martínez, donde se iba a realizar el espectáculo.