Santi Maratea se solidarizó con los desalojados de la Autovía de Punilla

El joven influencer Santi Maratea se hizo eco de la situación de los desalojados por el avance de la Autovía de Punilla y ayudó a difundir la situación que se vive en las sierras cordobesas. El joven reposteó un video que se viralizó en las últimas horas y que recoge el testimonio de una abuela de Bialet Massé, quien deberá abandonar su hogar en las próximas semanas.

Maratea cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y convocó a movilizarse para ayudar a Olga, la mujer que aparece en el video. La filmación fue parte de una campaña que lanzaron las asambleas ambientalistas de la región para frenar el avance de la autovía, una obra polémica que demandará una inversión de 100 millones de dólares.

«Una señora de 80 años, creo, que vive en Córdoba le llegó la carta del gobierno diciéndole que tiene que desocupar la casa en treinta días. Vive ahí hace veinte o treinta años, vi el video de la señora y dije: ´No. Alguien tiene que hacer algo y si no hago nada yo, ¿quién?. Hay que organizarse. Olga es la señora de Córdoba, no la conozco pero habría que contactarla»; aseguró.

«Olga me destruye, amigo. No puedo. La parte que dice me van a romper las plantas...»; reflexionó Maratea.

El nuevo tramo de la autovía se extenderá desde la Variante Costa Azul en San Roque hasta Molinari, en las afueras de Cosquín y la obra es resistida por vecinos y asambleas ambientalistas de las sierras. Durante los últimos días, se hicieron perforaciones y se mantiene la movilización por el impacto ambiental que podría tener sobre la vida social, el legado histórico y los recursos naturales.

En simultáneo, llegaron las primeras notificaciones de desalojo para quienes habitan en el sector por dónde pasará la autovía. Ante esta situación, se reanudaron las charlas, disertaciones y actividades de visibilización tendientes a paralizar la obra y evitar que haya familias enteras que pierdan sus hogares.