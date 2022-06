Cómo sigue la salud de Atilio Veronelli

Buenos Aires. Atilio Veronelli atraviesa un delicado panorama de salud y se encuentra internado con observación constante. Tras algunos días de conocerse la noticia y mantener un perfil bajo sobre el diagnóstico del artista, el representante de Veronelli rompió el silencio, y dio a conocer algunos audios de WhatsApp en donde el actor contó en primera persona algunos detalles sobre su salud.



Luego de sufrir una descompensación y presentar problemas para respirar, Atilio Veronelli fue internado de urgencia en el Hospital de Eva Perón de la localidad de Merlo. Durante los primeros días, el diagnóstico y avance del actor se mantuvieron reservados, pero debido a la gran preocupación que se instaló en el mundo del espectáculo, el representante de Atilio salió a aclarar la situación.

Marcelo Villanueva, habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y le envió un audio en donde el mismo actor contaba cómo estaba su salud. "El tema es que no tengo respiración viste, camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras, y encima un cuadro de anemia", especificó el actor.



"Llegué y el médico me dijo 'usted no está pálido, está transparente'. Me acomodo las sábanas y me canso, ese es el tema, así que bueno, esperemos que todo mejore y acá me tratan muy bien. Por el momento estamos surfeando este momento espantoso", sentenció el Atilio sobre su situación sin entrar en detalles sobre el diagnóstico que le dieron.